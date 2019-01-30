2019年01月30日 04:11 中國時報 林清玄

紅頭道士做法事的另一邊，一個赤裸上身的人正顫顫地發抖，顫動的狂熱使人群的焦點又注視著他，爸爸牽我依過去，他說那是神的化身，叫做童乩。

童乩吐著哇哇不清的語句，他的身側有一個金爐和一張桌子，桌上有筆墨和金紙。他搖得太快，使我的眼睛花亂了，他提起筆在金紙上亂畫一遍，有圈、有鉤、有直，我看不出那是什麼。

爸爸領了一張，裝在我的口袋裏，說可以保佑我過火平安，平安裝在我的口袋裏便可以安心去過火了。

嗚──，嗚──，嗚！嗚！

遠遠望去，紅頭道士正在木炭堆邊唸咒語，煙霧使他成為一個詭異的立體，他左手持著牛角號，吹出了低沉而令人驚撼的聲音。右手的一條蛇頭軟鞭用力抽打在地上，發出拍啪的響聲，鞭聲夾著號角聲，人人都被震懾住了。

爸爸說，那是用來驅趕邪鬼的。

後來，道士又拿來一個裝了清水的碗和盛滿鹽巴的籃子，他含了一口水，撲一聲噴在炭上，嗤──，一陣水煙蒸騰起來，他口中喃喃，然後把一籃鹽巴遍灑在火堆上。

三乘小轎在火堆旁繞圈子，有人拿長竹竿把火堆舖成一丈長四尺寬的火氈，幾個精壯的漢子用力撥開人群，口裏高呼著：「請閃開，過火就要開始了。」

三乘小轎越轉越快，轉得像飛輪一樣。

媽媽緊緊抱我在懷中。

三乘小轎的轎夫齊聲呼喝，便順序躍上火氈，嗤一聲，我的心一陣緊縮，他們跨著大步很快地從火氈上跑過去，著地的那一刻，所有人都從夢般的靜默裏驚呼起來，一些好事的人跑過去看他們的腳，這時，轎夫笑了。

「火神來過了，火神來過了。」許多人忍不住狂呼跳叫。

紅頭道士依然在火堆旁唸著神祕的不可知的像響自遠天深處的咒語。

過火的鄉人們都穿著一式的汗衫短褲，露出黧黑而多毛的腿，一排排的腿竟像冒著白煙，蒸騰著生命的熱氣。

那些腿都是落過田水的，都是在炙毒的陽光和陰詐的血蛭中慢慢長成，生活的熬煉就如火炭一直鑄著他們──他們那樣的興奮，竟有一點去趕市集一樣，人人面對炭火總是有些驚惶，可是老天有眼，他們相信這一雙肉腿是可以過火的。

十二月天，冷酸酸的田水，和春天火炙炙的炭火並沒有不同，一個是生活的歷練，一個是生命的經驗，都只不過是農人與天運搏鬥的一個節目。

轎子，一乘乘地採取同樣的步姿，誇耀似地走過火堆。

爸爸媽媽緊緊牽著我，每當嗤的聲音響起，我的心就像被鐵爪抓緊一般，不能動彈。

司鑼的人一陣緊過一陣地敲響鑼鼓。

轎夫一次又一次將他們赤裸的腳踝埋入紅艷艷的火氈中。

隨著鑼鼓與腳踝的亂蹦亂跳，我的心也變得倉惶異常，想到自己要邁入火堆，像是陷進一個恐怖的海上惡夢，抓不到一塊可以依歸的浮木。

一張張紅得詭譎的玄妙的臉閃到我的眼睫來。

我抓緊爸媽微微滲汗的手，思及弟弟在天地的風景中永遠消失的一幕，他的臉像被火烤焦紫紅色，頭一偏，便魔囈也似地去了，床側焚燒的冥紙耀動鬼影般的火光。

在火光的交疊中，我看到領過符的鄉民一一邁步跨入火堆。

有的步履沉重，有的矯捷，還有倉惶跑過的。

我看到一位老人背負著嬰兒走進火堆，他青筋突起的腿腳毫不遲疑地埋進火中，使我想起頂上紅綠交揉的莊嚴畫像。爸爸告訴我，那是他重病的小兒子，神明用火來醫治他。

咚咚嗆嗆，咚咚嗆。

遠處的戲鑼和近處的鑼鼓聲竟交纏不清了。

「阿玄，輪到你了。」媽媽用很細的聲音說。

「我──，我怕。」

「不要怕，火神來過了，不要怕。」

爸媽推著我就要往火堆上送。

我抬頭望望他們，央求地說：「爸，媽，你們和我一起走。」

「不行。只有你領了符。」爸爸正色道。

鑼聲響著。

火光在我眼前和心頭交錯。

爸媽由不得我，便把我架走到火堆的起點。

「我不要，我不要──」我大聲嚎哭起來。

「走，走！」爸爸吼叫著。

我不要──

媽──

我跪了下來，緊緊抱住媽媽的腿，淚水使我什麼都看不見了。

「沒出息。我怎麼會生出這種兒子，給我現世，今天你不走，我就把你打死在火堆上。」爸爸的聲音像夏天午后的西北雨雷，嗡嗡響動，我抬頭看，他臉上爬滿淚水，重重把我摔在地上，跑去搶起道壇上的蛇頭軟鞭，啪一聲抽在我身旁的地上，濺起一陣泥灰。

「我打死你！我打死你！林姓的祖先做了什麼孽，生出這樣的孩子，我打死你。讓你去和那個討債的兒子做堆！」我從來沒有看過爸爸暴怒的面容，他的肌肉糾結著，頭髮揚散如一頭巨獅。

「你瘋了。」媽媽搶過去攔他，聲音淒厲而哀傷。

紅頭道士、轎夫們、人群都擁過來抓住爸爸正要飛來的鞭子。

鑼也停了。

爸爸被四個人牢牢抓住，他不說話，虎目如電穿刺我的全身。

四周是可怕的靜寂。

我突然看見弟弟的臉在血紅的火堆中燃燒，想起爸爸撐著獵槍掉淚的面影和他辛苦荷鋤的身姿，我猛地站起，對爸爸大聲說：「我走，我走給你看，今天如果我不敢走這火堆，就不是你的囝仔。」

鑼聲緩緩響起。

幾千隻目光如炬注視。

我走上了火堆。

第一步跨上去，一道強烈的熱流從我腳底竄進，貫穿了我的全身，我的汗水和淚水全滴在火上，一聲嗤，一陣煙。

我什麼都看不見，彷彿陷進一個神祕的圍城，只聽到遠天深處傳來弟弟輕聲的耳語：「走呀！走呀！」那是一段很短的路，而我竟完全不知它的距離，不知它的盡處，相思林盡頭的陽光亮起，腳下的火也渾然或忘了。

踩到地的那一刻，土地的冰涼使我大吃一驚，唬──一聲，全場的人都歡呼起來，爸爸媽媽早已等在這頭，兩個人搶抱著我，終於號啕地哭成一堆。打鑼的人戲劇性地歡愉地敲著急速的鑼鼓。

爸爸瘋也似地緊抱我，像要勒斷我的脊骨。

那一天，那過火的一天，我們快樂地流淚走回家。

到黑肚大溪，爸爸叫我獨自涉水。

猛然間，我感到自己長大了。

童年過火的記憶像烙印一般影響了我整個生命的途程，日後我遇到人生的許多事都像過火一樣，在啟步之初，我們永遠不知道能否安全抵達火氈的那一端，我們當然不敢相信有火神，我們會害怕、會無所適從、會畏懼受傷，但是人生的人一定要過、情感的火要過、歡樂與悲傷的火要過、沉定與激情的人要過、成功與失敗的人要過。

我們不能退縮，因為我們要單獨去過火，即使親如父母，也有無能為力的時候。

（完）

（本文收錄於1981年10月7日出版的《溫一壺月光下酒》一書，九歌出版）

(中國時報)