2019年01月30日 04:11 中國時報 李亦庭

情人遞給你一根粉紅色的棉花糖你就覺得你像是躺在蓬鬆的雲朵之上你是公主城堡裡有金色蠟燭和七種服色的小矮人在冬天的時候，他說我是你鎔金的暖手爐春天到來，他消失了──帶著他的溫度你吊死在一棵樹上，長髮向上生長，枝椏是黑色，並且帶著皺紋你的臉變成樹洞經過的孩子往裡面投擲零分考卷和踩扁的鋁罐棉花糖有毒，帶著甜味的毒素你腫起來，然後飄上天去看見那片你暫停過又墜落的雲它已經兜不住這些重量我們忽胖忽瘦在情人離開之後，糖分緩慢累積沒有他幫你代謝一如我們的靈魂時而豐滿，後來卻骨瘦如柴

作者簡介

十九歲，來自一個風大的城市，或許就是因為這樣才會輾轉被吹到南台灣生活。現就讀成大醫學系，夢想是可以出一本自己的書。

寫作心得分享

已經忘記了國小國中的自己都在做甚麼了，只記得是很天真的片段，以及偷偷地存下零用錢、笨拙地學著用電腦在網路書店上買書，然後再把書藏在課本底下讀。曾經不喜歡寫作文，因為學測作文總是寫不好，我害怕得到訕笑似的評價。你書讀這麼多，怎麼還寫成這樣？

他們總說閱讀等於寫作，我也固執的、憤世的反對著，甚至放任生硬的筆觸。

但是生活中太多煩惱，我們都需要出口。試著忘掉大考作文模板公式，我終於能夠寫自己想寫的文章，然後能夠溫柔擁抱那些過去青少女的不成熟。關於寫作，我認為這是一種勇敢和成長；鼓起勇氣開始寫詩寫小說，鼓起勇氣面對自己，鼓起勇氣顫抖地將稿件投到信箱，甚至鼓起勇氣打開電腦裡塵封的資料夾閱讀過去自己的文字，我們都能從寫作中找到睡夢香甜的自己。

(中國時報)