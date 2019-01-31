1124大敗 綠營不敢硬來 政委拋 中正紀念堂變立法院

2019年01月31日 04:11 中國時報 鄭舲 、 楊孟立 、 楊佳穎 ／台北報導 張理國、朱真楷、／台北報導

政務委員林萬億昨日表示，曾有人建議將立法院遷至中正紀念堂。右上圖為「立法院」匾額。（本報資料照片）

1124民進黨大敗，選前朗朗上口的轉型正義調子明顯放軟，政務委員林萬億昨拋出中正紀念堂變立法院的議題，表示將在農曆年後啟動跨部會，甚至跨院際協調。他強調，文化部報院的兩套方案中，並未建議拆除，轉型需凝聚各方共識，特別是立法院及台北市的意見，政院無預設立場及時間表。

蔣公銅像拆不拆 沒答案

文化部去年底將中正紀念堂轉型案送請行政院審議，政院雖然尚未審查，但已讓文化部長鄭麗君遭人掌摑，「去蔣化」疑慮，再一步推高意識型態對立。

林萬億說，文化部的兩套方案包含許多建議、做法與細節，但並沒有提及拆除中正紀念堂；兩套方案的主要差異在於轉型後功能內涵及配套措施不同，政院「不會擇一」，待各部會討論結果而定。對於是否要拆除蔣公銅像，林萬億也沒有答案。

呂秀蓮建議 改總統紀念館

對於前副總統呂秀蓮建議，將中正紀念堂改為歷屆總統紀念館，林萬億說，文化部收集資料時，確有人提出此建議。他說，預計農曆春節後，邀集文化部、促轉會等相關單位，參加跨部會協商，甚至可能要進行跨院際協商，因為曾有人建議將立法院遷至中正紀念堂，因此需與立法院溝通，由於中正紀念堂在台北市，轉型問題也需要台北市提供建議。

立法院祕書長林志嘉表示，立法院的遷移問題已折騰許久，一方面是需要全體立法委員共同做決定，更重要的是要社會輿論的支持，不是很單純地想遷去哪裡就去哪裡，並不容易。

國民黨立委林奕華認為不應該在中正紀念堂轉型議題上，又再度造成社會撕裂。民進黨立委許智傑則認為，「這個想法滿新鮮的」，立法院需要更大空間，而且中正紀念堂也具有民主價值，國會格局可以提高，他是樂觀其成。他贊成中正紀念堂不必拆除，但蔣中正銅像可以考慮移走。

贊成或反對 綠委各有己見

民進黨立委吳思瑤則認為不可行，立法院需要議場、辦公空間、立委研究室等，中正紀念堂現有空間並不合用，勢必要大興土木，原本難得的一塊廣闊公共空間就會被壓縮，會很可惜。她認為，中正紀念堂的空間適合做文化設施的轉型，例如可轉型為國家人權博物館的總館。

(中國時報)