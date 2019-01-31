搭包機遊東沙島 最快4月成行

2019年01月31日 04:11 中國時報 張理國 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

東沙群島地理位置圖

屬於管制區的東沙島，內政部規畫開放。內政部長徐國勇昨透露，預計在4、5月開放觀光。國民黨立委馬文君則質疑，東沙是我領土，政府如何運用是我們的事，但政府用意是什麼？東沙位處較敏感區域，要推動觀光、創造價值當然是好，但也可能引起「不必要的紛爭。」

敏感管制區 漂亮得不得了

「東沙環礁國家公園」是在陳水扁總統第二任，蘇貞昌任閣揆時規畫成立。徐國勇日前在錄製年菜節目時，提及東沙島已規畫開放觀光，他並說，台灣2300萬人，最少有2200萬人還沒去過，「東沙漂亮得不得了」。

徐國勇昨在桃園機場受訪時說，東沙是我國領土，以生態保育為最優先，開放人數會有限制，發展觀光所需的餐飲需求，例如海鮮，要從台灣送去，基於綠能建設，電力也優先考慮使用太陽能。

外傳東沙島開放觀光研擬郵輪航線，內政部次長陳宗彥表示，郵輪對生態保育影響大，目前是考慮採小型「包機」型態，由於人數管制，班次不會太多，人數控制在100人以內，包機有可能是ATR或類似機型。

維護好生態 人數控制100人

徐國勇則說，目前東沙島航權屬立榮航空，未來有可能協調立榮包機，每隔一兩周飛一次東沙島。

由於東沙島極具戰略價值，開放是否為了彰顯主權？徐國勇說，東沙島本來就是我們的國土，主權屬於中華民國，沒有任何問題，待規畫妥善，再對外說明。

徐國勇預計在農曆年後，至東沙「踩線」探路。馬文君提醒，若要開放，應將完整規畫配套、觀光效益評估好，再對外說明，否則「政府動不動就要推」，只是製造事端。

(中國時報)