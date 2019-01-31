橄欖、狗骨頭、鏈球 韓3張圖妙解兩岸

2019年01月31日 04:11 中國時報 周毓翔 、張潼、 林宏聰 ／綜合報導 、張潼、／綜合報導

韓國瑜圖解兩岸變化

高雄市長韓國瑜證實將於4、5月應美哈佛大學邀請，至哈佛發表演講。據了解，哈佛學者不僅對「韓流」崛起感到興趣，雙方曾在1月間大談兩岸政策，哈佛學者對韓國瑜只用了三張圖就把1949年至今的兩岸變化講得活靈活現，有必要請韓國瑜至哈佛對學生提供第一手觀察。

佩服見解 來客嘖嘖稱奇

哈佛費正清中國研究中心已向韓國瑜發出邀請函，韓國瑜將以「2018地方選舉對民主政治的影響」為題演講，考量市政與哈佛學制，大致講好在4、5月間赴美。 1月初，哈佛學者一行人來台後，仰慕「韓流」崛起的傳奇，希望能拜會新高雄市長，但透過外交部安排，「喬」不出時間，最後在韓國瑜的黨內友人及南部大學政治學者牽線下，約了一頓飯局。

據指出，哈佛學者不僅好奇「韓流」如何崛起，也很關注韓國瑜對兩岸政治的想法，而韓是政大東亞所畢業，對兩岸本來就有相當研究，他透過「三張圖」解說1949年至今的兩岸關係變化，令來客嘖嘖稱奇，很是佩服，當場邀請韓至哈佛演講。事實上，位於華府的美國智庫亦多有意邀請韓前往，在哈佛之後，韓是否前往華府，備受矚目。

「圖很簡單，但背景說明需要一點時間！」韓國瑜解釋，第1張圖是「橄欖型」，大約代表60多年前，統、獨仍是2個極端，主張獨立的人被抄家滅族、談論統一者大概也下場淒慘。隨著70年代開放老兵探親、報禁解除、社會開放多元化，獨派、統派聲浪加大，轉變為第2張「狗骨頭型」示意圖；而這10幾年來，統獨對立加劇，竟成為第3張「鏈球型」圖樣。韓認為，鏈球狀代表衝突增加，非常危險，意味戰爭可能一觸即發，因此兩岸領導者非得必須拉回狗骨頭型不可。

藍營太陽 3人陸續訪美

除了韓國瑜要訪美，國民黨有意角逐大位者也陸續要赴美。前新北市長朱立倫確定將於2月中旬，先前往美國矽谷拜會知名企業家、新創圈人士，並與僑社會面，朱立倫將此行定義為「學習之旅」。

朱立倫去年12月25日卸任後，在友人引介下，定期與民間業者、學者專家交流，學習新經濟、新科技，2月中旬赴美則是「整套課程」其中的一環。至於美國政府所在地的華盛頓特區，朱立倫擬在正式被國民黨提名為總統候選人後才會拜訪。

國民黨主席吳敦義目前沒有規畫赴美行程，主要是為了坐鎮3月16日的4席立委補選，無法抽身前往。不過，美國僑胞的邀約一直沒有停過，若補選完後時間允許，吳敦義不排除可能會赴美拜訪僑界。

前立法院長王金平與美國友台的國會議員也很有交情，對方一直表達邀請之意，但王金平希望若通過國民黨總統初選後前往會更有意義。

柯P朝聖 3月啟程面試

另外，台北市長柯文哲預計3月訪美，此舉是否代表「赴美面試」？柯表示，美國對新事物接受速度快，像台灣的政治變化，美國一定會有相當多人力、物力研究台灣政治。蔡英文總統也預定下半年取道紐約訪問加勒比海友邦，是否可能有更高層的突破，亦待觀察。

(中國時報)