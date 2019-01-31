謀大位先赴美 爭取支持成慣例

2019年01月31日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 楊孟立

2020總統大選逼近，政壇大咖紛紛啟動訪美行程，對於有志角逐大位的政治人物而言，訪美不只是「口試」，同時也是爭取國際曝光的機會，因此總統參選人赴美爭取支持已成慣例，蔡英文總統兩度參選總統，選前都曾赴華府訪問，不同的是，第一次赴美時，蔡的兩岸政策遭質疑，也衝擊其選情，第二次美方給予高規格待遇，也為選後台美關係奠定基礎。

台灣外交處境艱難，讓美國成為協助台灣拓展國際空間的最大助力，歷任總統候選人選前幾乎都會到美國跑一趟，爭取美國支持。1970年4月，當時仍是行政院副院長的蔣經國即將接班，到美國溝通政策才發生了「刺蔣案」。

李登輝、陳水扁和馬英九也一樣，儘管陳水扁日前在臉書表示，要連任總統必須先去華府接受口試的想法是「迷信、搞花絮」，並舉例他1999年7月獲民進黨提名到參選2000年總統，都沒有去美國，更沒去接受美國政府的口試。

不過，扁在2003年爭取總統連任的前一年10月底也曾過境美國，還在紐約過了兩晚，當時美方對已是總統的陳水扁給予高規格待遇，還可公開活動。

馬參選總統前兩年，2006年3月赴美訪問9天，行程中會見了美國副國務卿佐立克及白宮副國家安全顧問柯羅契，會談3個多小時，層級之高，是歷來少見。

2011年馬英九爭取第二任總統大選前一年，雖未赴美，但派出了選戰操盤手金溥聰赴美進行溝通，先一步取得美方信任。儘管蔡英文隨後也到美國「面試」，美方甚至邀請她進入五角大廈，成為首位踏入五角大廈的總統參選人，但接見蔡英文的不是主管政治事務的副國務卿伯恩斯，與馬英九當年訪美規格稍有差距。

就在蔡英文結束華府會晤行程前，《金融時報》還引述一位與蔡會談的歐巴馬政府官員說法，指稱蔡英文與美方對話過程，讓美方懷疑她「並無意願與能力繼續維持過去幾年兩岸享有的穩定關係」，也對蔡當時的選情造成傷害。

不過，蔡英文2015年選前再度訪美，情勢已大不相同，當時蔡強調兩岸「維持現狀」，讓美國放心不少，不僅踏進美國白宮國安會，會晤亞太事務資深主任麥艾文，也進入國務院，拜訪副國務卿布林肯，是有史以來，美方對中華民國總統參選人的最高規格待遇，蔡英文順利通過美國「面試」，也讓美國成為蔡英文當選後對外政策的最大後盾。

(中國時報)