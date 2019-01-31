台灣市長哈佛演講 韓國瑜第一人
美國也颳起「韓流」。哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明證實，確實邀請高雄市長韓國瑜赴哈佛大學演講，但時間與細節需要進一步商議。韓國瑜已接受邀請，訪美時間可能落在4、5月；倘若成行，韓國瑜將會是台灣市長級赴哈佛演講的第一人。
繼台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫及國民黨主席吳敦義相繼宣布要訪問美國後，堪稱目前台灣政壇人氣王的韓國瑜也拋出訪美訊息，屆時可望讓「韓流」從台灣延燒到美國東、西岸。
從初步曝光的行程來看，韓國瑜一行將赴波士頓並前往哈佛大學演說，目前規畫以「2018地方選舉對民主政治的影響」為題演講，也會安排與當地僑界對話或演講。訪美行程大約5至7天，除走訪美國東岸，也會赴西岸參訪。
宋怡明（Michael Szonyi）昨在回覆台媒中央社郵件時進一步證實，該中心確實已經向韓國瑜發出邀請函，也期待韓能接受這項演說邀請。至於細節部分仍待商議，宋怡明表明，確定後會對外說明。
事實上，《美國之音》29日跨海專訪韓國瑜時，韓本人已先行一步披露訪美訊息。韓國瑜指出，預計4月到5月期間到美國進行演講，邀請單位則是哈佛大學費正清中國研究中心，此次邀請是由哈佛大學5位教授聯合邀請。
韓國瑜昨接受媒體訪問時稱，5位哈佛大學教授來拜訪時，雙方相談甚歡，對方也當面提出邀請，希望他能在4、5月份前往演講。由於6月後學生就會放暑假，所以自己也就欣然接受。
韓國瑜稱，對方希望他能以2018年台灣地方選舉之後，政治現象及政治結構的改變帶來什麼深遠影響為題，但自己想講的方向是到底台灣人民想要什麼，以及透過這場選舉到底傳遞了什麼訊息，目前已有一位教授正在安排此事。
(中國時報)
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