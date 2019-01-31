美著名中國通 傾共不愛國民黨

2019年01月31日 04:11 中國時報 楊孟立 ）

費正清（John King Fairbank）是20世紀美國著名的「中國通」，1931年費氏為了撰寫博士論文，首度赴中國調查進修，結識了胡適、葉公超、梁思成與林徽因夫婦等知名文人，並曾短期兼職清華大學經濟史講師。費正清與未婚妻費慰梅（Wilma Denio Cannon，研究中國藝術和建築的美國學者）於1932年在北平結婚，兩人中文名皆梁思成所取。

二次大戰期間，費正清被徵召至美國情報協調局，並於1942年9月至1943年12月被派往中國，擔任美國戰略情報局官員，並兼美國國務院文化關係司對華關係處文官和美國駐華大使特別助理。二戰後又曾短暫在中國1年擔任美國新聞署駐華分署主任。

對日抗戰結束之後，國共內戰全面爆發，費正清是預測毛澤東與共產黨會獲勝的中國專家之一，當時即主張與中共建立關係符合美國利益。不過，費正清的態度也被不少美國人指責出賣盟友中華民國，協助散播共產主義與蘇聯的影響。

國民黨大老陳立夫在其回憶錄指出，「費正清散播不利國民黨的謠言，打擊國民政府信譽，促成美國政策有利中共，影響國民政府在大陸的潰敗。他在中共眼中，無疑是個英雄。」

1972年陸美關係改善後，應中華人民共和國總理周恩來的邀請，費正清首次踏入「赤色中國」。1991年9月14日，費正清因心臟病發作逝世，享壽81歲。

哈佛大學1955年成立東亞研究中心，費正清擔任第一任所長；2007年改名「費正清中國研究中心」（Fairbank Center for Chinese Studies），以彰顯其中國研究特長。該中心是美國東亞問題研究重鎮，費氏也成美中國研究學界的領袖人物。

(中國時報)