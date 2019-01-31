李鴻源洛城批政壇網紅 走火入魔

2019年01月31日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／綜合報導 ／綜合報導

2020總統大選逼近，前內政部長李鴻源在美國洛杉磯演講時指出，國內政壇有網紅現象，政治人物追求網路聲量及民調，已有點走火入魔；民調高，不代表會做事，有意角逐大位者更要充實自我，腦袋有東西才是重點。

李鴻源日前受台灣同鄉會、南加州成大校友會等邀請，赴洛杉磯演講。他直言，台灣政治人物追求網路聲量及民調，相繼扮演網紅，特別是在高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲當選後，他隔海奉勸國內政治人物，要有深度厚度，才能帶領台灣突破困境。

李鴻源並說，去年九合一選舉重挫民進黨，韓、柯的當選也顯示政黨不再是票房保證，年輕人也愈來愈討厭政黨，若無法提出實際政策，不會受選民青睞；2020無論是哪個黨的候選人，都要認清台灣問題、提出清楚論述，讓台灣找到平衡，找到自己的角色。

李鴻源呼籲，選民應為有能力的人創造空間，就算民調不是最高，讓有能力的人能出來做事，才能突破困境。

李鴻源說，他現在的角色是提問題，有志2020年的人，都應該要有能力回答。對於李的下一步，他說，與幾位想要選舉的人有各種可能性，會有很大的合作空間，到了5、6月會明朗。

(中國時報)