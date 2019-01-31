中正紀念堂轉型 往中道移動

2019年01月31日 04:11 中國時報 季節

文化部去年底將中正紀念堂2套轉型方案呈報政院，負責此案的政務委員林萬億表示，預計年後啟動跨部會甚至跨院協調。圖為中正紀念堂內禮兵交接及降旗儀式。（劉宗龍攝）

新聞透視中正紀念堂如何轉型，在藍綠政黨吵嚷多年後，終進入政院審議。不過從昨日政務委員林萬億提及「要經社會大眾討論並凝聚共識」及多位綠委提到沒必要「百分百去蔣」，承認蔣在台灣有過也有功，強調每人歷史評價都有正反兩面，蔣介石也不例外來看，民進黨態度已趨理性。唯有民進黨放下預設立場，與社會各界充分溝通，才不會有文化部長鄭麗君被掌摑等暴力事件再上演，避免意識型態再撕裂社會。

蔣正反評價 漸趨理性對待

民進黨一貫主張蔣中正是二二八元凶，又搞白色恐怖，因此不該用中正紀念堂紀念蔣，千方百計想讓中正紀念堂「轉型」。然而民進黨做法形同走到另一極端，談蔣中正，只有過錯，不談1949年後蔣中正如何在風雨飄搖的國際環境，穩定台灣，甚至未審先判，連二二八「事件的元凶與歷史真相早呼之欲出，只是找不到白紙黑字的原始證據而已」，都可說出口。

九合一、掌摑 凸顯社會歧見

民進黨執政2年多，黨產會、促轉會的設立，都以意識型態鞏固執政權，但一昧拚政治，卻讓民眾在去年有了「1124滅東廠」口號，民進黨終在九合一選舉中踢到鐵板，再加上鄭麗君被「反對去蔣化」的資深藝人鄭惠中掌摑，這兩件事說明社會上對民進黨進行的去蔣化、去中化還有很大的歧見。

放下預設立場 別冤冤相報

因此，當鄭麗君在事後接受專訪時說，國民黨已不是當年的國民黨，不用再背負當年的包袱，呼籲一同推動轉型，讓台灣民主能蛻變並擁有反省的能力。這是理性的呼籲，但問題是，民進黨會不會是說一套、做一套？

民進黨必須放下預設立場，誠懇地與不同看法者對話，而非只徵詢反蔣者意見，更不能像促轉會代理主委楊翠一樣，口口聲聲還在徵詢各方意見，卻又一再揚言最終要讓蔣中正頭像從新台幣上消失。

這種拒絕溝通的獨斷作風，勢必會讓肯定蔣中正者難以接受，難保不會再上演雙方之間的暴力事件，冤冤相報，國家成日內鬥永無寧日。

(中國時報)