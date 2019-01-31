不拆紀念堂 綠委稱沒要百分百去蔣

2019年01月31日 04:11 中國時報 周毓翔 、 鄭舲 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

對中正紀念堂轉型方案預計年後啟動，部分綠委認為，文化部兩套方案都沒要拆除紀念堂，證明民進黨從來不是要「完全去蔣化」；蔣家後代對此持開放態度，蔣萬安認為，中正紀念堂應「功過並陳」。

面對轉型正義，相對其他藍營人物，蔣萬安確實態度較開放。在立院審查《促轉條例》時，蔣萬安曾主動接觸政治受難者家屬，《促轉條例》第6條條文提及平復司法不法、回復並賠償被害者或家屬名譽及權利損害，蔣萬安投下贊成票。

被問紀念堂轉型，蔣萬安向來主張「功過並陳」，對蔣中正過去表現，他說，不能只陳列「過」，應該也要把好的部分一併呈現，讓民眾自己判斷蔣公歷史價值。

此外，蔣友柏過去受訪，直接把曾祖父蔣介石比作蘇聯列寧、大陸毛澤東和北韓金日成，蔣友柏還反質疑國民黨把他曾祖父當成他們的圖騰，然後與列寧、毛澤東和金日成相比，「這樣對他們有什麼好處？」

民進黨立委許智傑認為，中正紀念堂建築物若保留，有民主、歷史紀念價值，如可舊瓶裝新酒，也會給人不一樣感覺，且立院代表民主，立院遷到中正紀念堂對民主、對歷史都有交代。

綠委吳思瑤認為，文化部兩套方案都沒要拆中正紀念堂，證明民進黨推的轉型正義，從來不是將中正紀念堂夷為平地這種「完全去蔣化」，而是將內容從過去集中威權統治者紀念、儀式性主題轉型為空間活用，沒要完全去蔣，都是外界政治性錯誤解讀。

民進黨立委張宏陸說，轉型正義不等於「百分百去蔣化」，中正紀念堂已在那邊這麼多年，不可能拆，但改名或可討論，重要的是，讓大家知道蔣介石做了什麼。

張宏陸表示，每個人歷史評價有正反兩面，蔣介石也不例外，台灣有很多人喜歡他，相對，也有很多人討厭他。重點是就算讓蔣介石消失，也無法抹滅他的功過，這才是轉型正義的真諦，「我們要做的就是將歷史清楚呈現給下一代。」

(中國時報)