促轉會再提漸進式錢幣去蔣像

2019年01月31日 04:11 中國時報 季節／台北報導

促轉會去年12月17日提5點「中正紀念堂轉型原則建議」，建議撤出中正紀念堂三軍儀隊，但國防部拒絕。不僅如此，促轉會代理主委楊翠昨受訪表示，盼漸進方式去掉新台幣上的蔣中正。

楊翠昨接受電台訪問說，促轉會正研究經歷過轉型正義的國家，如何處理錢幣上的威權象徵，為此也發公文給央行詢問要花多少錢，但她拒絕透露，「因公文屬機密！」

她表示，央行每年有經費用在汰舊換新錢幣，促轉會研究未來有無可能搭這節奏，慢慢換掉市面上有蔣中正頭像的錢幣。

楊翠也針對「中正紀念堂轉型原則建議」再說明，首先，解除現存地景威權性格，楊翠說，促轉會還未提具體建議，但有專家建議，紀念堂不一定要夷為平地，可在89階階梯上，刻下蔣中正每年做過甚麼事，這樣民眾上台階時就不再是膜拜，而是反思。

其次，銘記威權統治到挑戰威權的歷史軌跡，她說，台灣解嚴前後一直有很多民主化運動、社運在紀念堂，這邊也是反威權活動空間場域，如野百合、野草莓、反核四等，所以不一定要夷為平地，不然大家會忘記曾經的威權統治。至於名稱是否變更？楊翠說，根據文化部說法，一旦中正紀念堂組織法修改，就一定要轉型，原本名稱就不會存在，未來也許叫中心或博物館。

其三，推動人權、民主、法治相關調查研究與普及公民教育；楊翠解釋過往人權民主運動在紀念堂萌芽，未應利用這邊對公民普及推動人權民主法治教育；其四，規劃能有效履行前述原則列舉職能之機關。她說，劇院和音樂廳不包括在紀念堂範圍內，未來不會變動。

最後，轉型與修法過程中，應有回應轉型正義工作的過渡措施，比如可替換堂內展覽，以前都是偉人式論述，現在就會展出蔣中正修改犯人刑期作為等。

(中國時報)