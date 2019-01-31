房事爭議30多年 立院不動如山

2019年01月31日 04:11 中國時報 張潼 、 張立勳 、朱真楷／台北報導 、朱真楷／台北報導

有人建議立院遷至中正紀念堂，原因之一是立院為北市府所有「國中用地」，但據北市教育局表示，柯文哲上任後，將立院土地與南港瓶蓋工場土地互以「無償撥用」方式變更使用權，因此該地2017年已公告改「機關用地」。然從歷史上看，立院遷建從1980年代即爭論不休，堪稱中華民國公務機關最難解的「房事」。

位在北市中山南路的立法院，土地為北市府所有，每年繳逾5000萬租金；前身「台北州立台北第二高等女學校」，改建立院後，增建鎮江會館、群賢樓等，建築樣式已大不同，使用效能更為人詬病。

因此早在1989年院會就決議遷地重建，歷經3年討論，擇定目前北市文青集散地「華山地區」的台北酒廠舊址，並編列240億；但消息傳出，引來居民破壞古蹟、衝擊都市發展等強烈反抗，因而胎死腹中。

隨後立院多次為此召開公聽會，其中一場1996年由前立委蔡式淵開的公聽會，就找來時任北市都發局長張景森與會。當時蔡式淵說「在立法院，你能找到打電話不被任何人聽見的地方嗎？」雖有點誇張，但也有幾分真實。

沒想到當時與會的張景森，歷經20多年後已當上政委。問題是，前年他還在呼籲把中正紀念堂變立院，結果依舊只聞樓梯響。

此外，北市空軍總部舊址也被點名過；遷建也被拿來當拚選票工具，包括前台中市長林佳龍就主張短期內先將立院遷至擁有光復新村、中興新村腹地的前省議會；長期目標則是遷至成功嶺。

談到立院現址所屬，北市教育局說，台北市長柯文哲上任後，前年已公告立院為機關用地，目前全權交立法院管理。北市教育局主祕陳素慧說，由於立院附近已有弘道國中、忠孝國中，那一帶又多為機關，公司，生源不多，2001正式函覆都發局沒設校需求。對此，北市府發言人劉奕霆表示，立院遷移目前只是假設議題，暫不回應。

(中國時報)