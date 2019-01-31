文化部下階段啟動公聽會 說明2方案

2019年01月31日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

備受關注的中正紀念堂轉型方案，文化部去年底向行政院提出規畫報告後，由於事涉跨機關業務，目前仍待行政院協商後，再對外公布並召開公聽會。對於是否拆除，除了政務委員林萬億指出，文化部「沒有拆除的建議」，文化部長鄭麗君也曾多次強調，不是馬上拆或不拆的問題，而是要回應轉型正義和國家首都發展願景兩大核心價值。

文化部去年辦理12場審議式民主願景工作坊，討論中正紀念堂為何轉型及如何轉型，並於年底擬出轉型規畫報告送交行政院。鄭麗君強調，轉型正義不能簡化為去蔣，而是去威權化跟再民主化，有必要讓歷史還原。

至於外界關心的兩個方案細節與辦法，文化部指出，現階段提出建議方案待行政院研商，下一階段將啟動具體方案公聽會，舉辦前將適時對外說明腹案構想。

(中國時報)