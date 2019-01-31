賴清德不參選 新系拋英仁配

2019年01月31日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

2020總統大選，民進黨是否換將？新潮流系綠委段宜康昨接受廣播節目訪問時直言，行政院前院長賴清德不會參選2020，甚至「蔡賴配」也不符現實。段宜康說，4年前蔡英文找陳建仁搭檔競選，陳建仁任內風評甚好，也受蔡英文總統倚重，為何還要討論「蔡柯配」、「蔡賴配」，「一個蔡要幾個配」？段直言，「英仁配」還是最合理。

民進黨海嘯 還沒過去

主持人周玉蔻問段宜康，2020大選是否樂觀？段坦言，「很困難」，他不認為民進黨的海嘯真已經過去，但蔡英文敗選後有徹底檢討與改變作風，並非如台北市長柯文哲所言只有「一日行情」。

周玉蔻詢問，賴清德是否可能參選2020？段宜康說，「不會啦」，且賴卸任後只替台北、台中兩場立委補選助選，及北上參加制憲基金會活動，並沒有很多現身場合。段說，且就如他先前所言，「蔡英文選不上，別人也選不上」，他依然是這樣看。

外界也有「蔡賴配」、「賴蔡配」，甚至是「蔡柯配」的呼聲。段則表示，4年前蔡英文找陳建仁搭檔，陳在任期間風評好、也受總統倚重，為何還要討論「蔡柯配」、「蔡賴配」？一個蔡要幾個配？直言「英仁配」還是最合理的，甚至蔡賴配也不符合現實上的道理。

談及柯文哲，段宜康也說，他在市長選舉前就判斷，無論柯是否連任台北市長，柯都會選總統，只是利弊得失不同，這部分段與黨內高層的看法不同；選總統最晚6、7月要宣布登記，但柯文哲連任當選市長頂多半年，這跟2015年朱立倫連任新北市長後的狀況一樣。

媒體對柯興趣減 警訊

段說，柯文哲擁有市長及北市府資源優勢，但參選2020總統的正當性問題，這是柯要克服的。

周玉蔻追問，柯文哲出線參選2020，是對民進黨或國民黨影響得多？段說，以三腳督狀況，誰會得利，大家都不知道；柯文哲熱度現還在，只要有柯出現的場合，大家都爭相和他拍照，但現在媒體對他比較沒興趣，可能對他是個威脅。

(中國時報)