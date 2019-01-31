情勢不樂觀 賴無意賭上前途

2019年01月31日 04:11 中國時報 郭建伸

深綠要求賴清德在2020年選總統的呼聲從不間斷，甚至退而求其次，改喊出「蔡賴配」。不過賴清德一直是新系的明星，賴已為九合一敗選辭職扛責，此時宜養精蓄銳，若賴投入總統大選，萬一敗北，豈不斷送政治生涯？

雖然獨派大老辜寬敏一直要求蔡英文不要連任2020總統，頻頻做球給賴清德，希望他接下總統大位。但不僅賴清德始終沒鬆口，民進黨內並沒人表態要在明年取代蔡英文，實在是選情不樂觀，鐘擺盪不回2016的高點。

民進黨情勢若如2016年般大好，小英連任之路絕對不只殺出一個程咬金，可能連中生代都會喊「世代交替」，台灣搞不好出一個跟法國馬克宏一樣年輕的總統。但黨內各大頭紛紛「尊英」，除了別惹事生非，也別讓大勢壞了自己前程。

不過為了挽救去年敗選後的頹勢，也有人拋出「蔡賴配」的可能性，認為現行的「英仁配」，形象過於溫吞，毫無民進黨的草莽性格。因此主張蔡賴配上場，但新系算盤打得最精，如果蔡英文情勢不好，為何要賠上賴清德？副總統陳建仁在公衛有專精，任內並無重大爭議，且最重要的是「無害」，不會讓各派系有威脅感，民進黨是派系共治的政黨，維持「英仁配」亦合理。

不過，賴清德若不想在2020扮演角色，勢必要設法找舞台，累積政治聲望。但千萬別沉潛太久，否則大家只會記得賴在行政院長任內講過的「幹話」，屆時想選總統爭大位時，可能不如其他黨內中生代。

(中國時報)