一再挑釁陸 陷台不利

2019年01月31日 04:11 中國時報 楊孟立 、 周慧如

民進黨政府九合一大選慘敗，但是在蔡英文總統強悍回應大陸國家主席習近平《告台灣同胞書》40周年的演說之後，聲勢止跌回升，從此以後，整個政府全都像是「撿到槍」，頻頻刺激大陸的敏感處，升高兩岸對抗情勢，

蔡英文要求中科院加速飛彈武器量產，優先部署東部防空飛彈；外交部長吳釗燮接連在推特酸大陸「強迫統一是愚蠢的」、「連豬都管不好」、「漢堡也有一中原則？」；內政部長徐國勇則宣布東沙群島開放觀光，還不忘強調「宣示主權」，這是對大陸嗆聲嗎？

東沙群島距離台灣遙遠，島上既有設施不足，食物、飲水仰賴本島運輸，開放觀光之初，或許可以吸引嘗鮮的民眾，但是能否維持觀光熱度？答案恐怕是否定的。何況東沙群島生態資源脆弱，在未做足準備之下開放觀光，人潮湧入將直接破壞當地既有生態。

東沙群島是南海諸島的四大群島之一，由我國實際控制，不過大陸也宣稱擁有該島主權。在兩岸關係之中，「模糊」是維持現況最好的方式，蔡政府一再挑動敏感神經，等於逼迫對岸攤牌，有可能再陷兩岸關係於不利。

(中國時報)