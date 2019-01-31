喊開放卻沒評估 亂發布消息

2019年01月31日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 李宜秦、／台北報導

內政部長徐國勇透露，可能在4、5月開放東沙島進行觀光。觀光局昨表示，未來若要開放東沙島，將會到現場評估各項旅遊資源。學者認為，東沙島極具發展潛力，但若無法發展過夜遊程，當日來回觀光成本可能高達5000元，效益不大。

觀光局表示，雖然東沙島有許多稀有資源，但島上自然度很高，還須謹慎評估配套措施，避免旅客破壞生態。上周曾與內政部國家公園計畫委員會召開會議，針對結合國家公園的保育與觀光進行討論，之後將成立一平台推動，但並未討論特定國家公園。

目前東沙島機場歸軍方管轄，沒有民航機起降，軍方招標的軍包機由立榮航空得標，以ATR機型飛航。航港局副局長劉志鴻表示，東沙島上沒有足夠大的港口，無法停泊太大船舶，初期應會以小型油輪、國際郵輪錨泊後，再由接駁小船接駁旅客，或以包船方式進行。

台北城市科技大學觀光事業學系助理教授李奇嶽表示，東沙島擁有極佳的生態觀光資源，但因目前島上淡水不足，也沒有旅宿，旅客只能當日來回，且必須自帶食物與飲用水，離開後再將垃圾一併帶走，玩一天約要4、5000元，成本很高。

李奇嶽說，東沙島具潛水潛力，但潛水完須依情況休息12到24小時，才可乘坐飛機，所以若只能當日來回，等於不能潛水，對旅客吸引力不大。他表示，東沙島若有旅館、開放露營，旅客就可玩套裝行程，吸引力較高。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，政府若要推東沙島觀光，應找相關業者到現場實際探勘評估，而非「嘴巴講要推」，業者對該地發展的可行性都還不了解，最後也只會淪為紙上談兵，「亂發布消息很讓人不知所措」。

(中國時報)