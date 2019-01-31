與社會對話 綠推新決議文
民進黨中常會昨天確認因應2020年新局勢，民進黨應有新的決議文，黨主席卓榮泰表示，6月立委提名完成後，就會先啟動和社會的「大對話」，黨祕書長羅文嘉強調，討論不限議題形式，預計會在9月、10月時提出。
卓榮泰29日接受媒體訪問時表示，民進黨會引導走向、創造議題，過去有台灣前途決議文、正常國家決議文等，不排除會推出一個「新時代的東西」，有可能會在928黨慶提出。
民進黨昨天召開中常會，卓榮泰主動在會中說明自己的想法表示，他的構想來自之前提出的政策路線大辯論，以及在常會中桃園市長鄭文燦提出的執政興革會議，他認為在未來的選舉當中，必須要有大戰略。
他說，民進黨過去在重要的選舉年當中，形成幾次的決議文，包括台灣前途決議文、正常國家決議文、以及族群多元國家一體決議文等，都為我們在當時的選戰進階過程裡面，立下一些對社會對話的必要內容。
他預告6月立委提名完成後，會進行和社會大對話，但「什麼時間、方式，做成什麼樣的結論，都必須要向常會提出一個很具體的說明與議案，再來進行」。
民進黨祕書長羅文嘉表示，常會中大家有共識，將會以決議文形式進行。他說，民進黨組織也將有新任務編組以形成戰鬥團隊，讓隊型轉變更有效率。據了解，前台北市議員顏若芳可望接民進黨青年部主任、原青年部主任何孟樺轉網路部主任、前行政院副發言人丁允恭將入主新聞部。
藍委陳學聖則直言，民進黨預定在928黨慶前後發表，距離選戰非常近，一定會以兩岸關係為主軸，對人民來講就是動盪不安的開始，目標不是在於讓兩岸更好，而是透過兩岸動盪，獲取短暫的勝選紅利，「所以對於新的決議文版本沒有任何期待」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。