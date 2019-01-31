選不上的人 不要來亂
2020總統大選，國民黨局勢看好，但黨內競逐者明爭暗鬥，提名人選難產中，國民黨籍南投縣長林明溱30日向黨中央公開喊話，要求農曆年後以全民調方式產生參選人，不要再搞什麼美式民調，確定人選提名後，大家全力支持，「沒有機會的人就要看破紅塵，不要再亂搞！」
林明溱指出，2018年國民黨在縣市長選舉贏得漂亮，不是因為國民黨好，而是民進黨做得太爛，國民黨要選總統的人不要再內鬥，讓百姓看破手腳，以後國民黨要選就很困難。
林明溱表示，他支持以全民調方式選出支持度最高的參選人，然後盡速經過中常會提名確定，參選人提出好的政策願景，讓老百姓看到未來的新希望，「因為現在經濟不好，百姓過苦日子，生活夠慘了，黨中央還在爭權奪利，一點意思也沒有！」
林明溱強調，盡速以全民調確定提名人選，是他個人意見，並未與其他縣市長討論，但他在全國各地跑，不論北、中、南部老百姓，大家看法都一致，亦即老百姓的心聲是國民黨要先確定人選才有機會，否則搞到民眾都失望，再推出人選又沒有機會了，所以黨中央要團結，不要一直搞，搞到大家看破國民黨。
(中國時報)
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