許添明回鍋掌國教院 劉孟奇接任教部政次

2019年01月31日 04:11 中國時報 林志成／台北報導

教育部昨表示，現任政務次長職務，由中山大學政治經濟系劉教授劉孟奇接任；國家教育研究院院長，則由台師大教授許添明擔任。教育部長潘文忠和許添明都再度回鍋原職，相當特殊。

新任教育部政次劉孟奇，台灣大學經濟學研究所博士，曾任國立中山大學教務長、財團法人大學入學考試中心主任等職。

劉孟奇現任大考中心主任，今年學測國文科改寫樂評家馬世芳及作家張曉風等人的文章出題，但他們均有些許抱怨，不過劉孟奇接受媒體採訪時表示，「將重新檢視大考題庫，以後大考就不用他們的文章命題」，這種直白的對應，讓外界耳目一新。

新任國教院長許添明，則為美國哥倫比亞大學教育學博士。

此外，教育部資訊及科技教育司司長由台中教育大學教育學院院長郭伯臣接任，國立自然科學博物館館長由台大物理系教授孫維新接任。

(中國時報)