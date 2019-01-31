獲利近80億 林口長庚最會賺
2017年10大獲利醫院
健保署昨（30）日公布2017年醫院財報，領取健保費用4億元以上的150家醫院中，共有117家醫院賺錢，佔78％。若加上非醫療收支，賺錢的醫院則多達9成，賠錢的醫院則有17家。其中，林口長庚醫院第4度居冠，整體結餘達79.65億元，比上年度43.58億成長近1倍。
盈餘前6名 長庚占4席
2017年非醫療收支結餘前10名醫院中，林口長庚非醫務收支結餘高達77.8億，高雄、基隆、桃園長庚則分別為46.42億、22.83億及17.5億；北榮則是12.64億。
以整體收支來看，最賺錢的醫院為林口長庚，前6大賺錢醫院中，長庚就占4個名額，結餘共超過150億。
股利收入高 第4度居冠
健保署副署長蔡淑鈴表示，林口、高雄、桃園、基隆長庚因股利收入高，擠進前6大賺錢醫院。若排除股利收入，單看醫務收支，則未能擠進前7名。
長庚醫院行政中心副主任蘇輝成表示，創辦人王永慶早期累積的股票，這幾年業績很好，而醫務收支較少的原因，在於長庚醫院系統非以盈利為目的，每年投入金額的重點都在教學研究及社福。以去年為例，教學研究就花了31億，社福則投入8.9億。
沒配股息 嘉義長庚虧錢
林口長庚獲利高居第一名，嘉義長庚位居虧錢第一名，蘇輝成表示「只是作帳的問題」。作為台塑集團最晚成立的醫院之一，嘉義長庚並沒有被分配到股息；另因嘉義長庚為區域醫院，在給付上與醫學中心有異，但為確保服務水平，長庚依然以醫學中心的水準提供服務，在成本、人事上均與醫學中心一致。
健保署期許獲利醫院，能將盈餘用以回饋員工，或提升醫療設備。蘇輝成對此表示，長庚醫院每年調薪，去年就在調薪上花費6.6億元，另也增加463個醫護人力。他進一步指出，每年提供員工的年終獎金高達6個月，這就是醫院給予員工最好的回饋。
(中國時報)
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