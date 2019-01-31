血汗醫護依舊 醫療法該修了
根據健保署昨日公布的財報，最賺錢的10大醫院中，有半數醫院的結餘多來自非醫務收支，如股息、停車費、美食街等。醫改會表示，長庚醫院爆發急診風暴至今已近2年，《醫療法》的修法仍卡在立法院，導致盈餘無法用在刀口上，血汗醫護問題也仍未解決。
健保署副署長蔡淑鈴表示，以長庚醫院來說，股利占結餘的最大部分，其他醫院則在非醫務收支上多仰賴其他收入，如停車費、美食街、賣場等。然而各家醫院狀況不一，很難判斷結餘的具體來源。
醫改會期盼藉由《醫療法》修法，搶救血汗醫護，然而2017年長庚醫院急診風暴平息後，該草案一直停滯不前，仍卡在立法院，遲遲沒有二讀、三讀。醫改會發言人朱顯光表示，如今醫院盈餘越來越多，血汗醫護問題仍然嚴重。
針對非醫務結餘占多數的醫院，朱顯光表示，國稅局應設立跨部會小組，了解是否因健保給付不合理，導致醫院需仰賴其他收入來源，或是《醫療法》仍有漏洞待解。
根據現行規定，醫院需將醫務結餘的10％用以提撥社福金，反而令部份醫院將水、電等成本計入醫務支出，以降低醫務結餘。朱顯光呼籲立法院盡速修正《醫療法》，盼將整體結餘用以提撥社福金，並提升醫護人員待遇，改善血汗問題。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。