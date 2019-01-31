血汗醫護依舊 醫療法該修了

2019年01月31日 04:11 中國時報 林周義 ／台北報導 ／台北報導

根據健保署昨日公布的財報，最賺錢的10大醫院中，有半數醫院的結餘多來自非醫務收支，如股息、停車費、美食街等。醫改會表示，長庚醫院爆發急診風暴至今已近2年，《醫療法》的修法仍卡在立法院，導致盈餘無法用在刀口上，血汗醫護問題也仍未解決。

健保署副署長蔡淑鈴表示，以長庚醫院來說，股利占結餘的最大部分，其他醫院則在非醫務收支上多仰賴其他收入，如停車費、美食街、賣場等。然而各家醫院狀況不一，很難判斷結餘的具體來源。

醫改會期盼藉由《醫療法》修法，搶救血汗醫護，然而2017年長庚醫院急診風暴平息後，該草案一直停滯不前，仍卡在立法院，遲遲沒有二讀、三讀。醫改會發言人朱顯光表示，如今醫院盈餘越來越多，血汗醫護問題仍然嚴重。

針對非醫務結餘占多數的醫院，朱顯光表示，國稅局應設立跨部會小組，了解是否因健保給付不合理，導致醫院需仰賴其他收入來源，或是《醫療法》仍有漏洞待解。

根據現行規定，醫院需將醫務結餘的10％用以提撥社福金，反而令部份醫院將水、電等成本計入醫務支出，以降低醫務結餘。朱顯光呼籲立法院盡速修正《醫療法》，盼將整體結餘用以提撥社福金，並提升醫護人員待遇，改善血汗問題。

(中國時報)