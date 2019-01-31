雲林地瓜銷陸 魏應充扮推手

2019年01月31日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

金色大地、真臻鮮、德克士、全家等4大通路商在大陸銷售台灣地瓜一年需求量600公頃，30日與雲林縣府簽約將與水林地瓜農契作200公頃，頂新和德文教基金會董事長魏應充表示，這是農民贏、政府贏、台灣農業贏、企業贏、消費者贏的5贏策略。

雲林縣長張麗善代表官方、水林鄉農會總幹事洪丁仁代表生產方、金色大地總經理呂政璋代表4大通路商30日於縣府簽約，將與水林鄉地瓜農契作200公頃57號甘藷。

金色大地總經理呂政璋表示，去年採購40公噸地瓜到上海，賣到上海人都想吃台灣番薯，魏董事長交代一定要把台灣農民的產品賣出去，因此回到雲林契作200公頃地瓜。

呂政璋說，4大通路的銷售量需要契作600公頃，產量約繞台灣9.22圈，但也只能賣348天而已，因為產季需求之故，將分別向雲林、嘉義、台南、高雄契作；其中，水林地瓜是首選，雲林要上場，地瓜先上場、買家要上場，把產銷通路接起來。

張麗善表示，水林鄉種植地瓜面積約1000公頃，契作200公頃就占5分之1，對農民來講是非常大的幫助；4大通路都是最暢銷的，除了鮮食還做成加工品，感謝魏董事長，4大通路商在前面認真衝刺，農民可以安心耕種。

張麗善說，讓農民有穩定收入就是要建立計畫性的生產亦即契作，很高興看到通路商與農民契作，未來農民只要提升農業技術使品質穩定，行銷通路就交給政府部門來協助。

魏應充致詞說，魏家4兄弟對台灣土地有很深感情，祖先告訴他們要成人之美，未來要把台灣好的農產品推廣到世界，把台灣農業發揚光大，是農民、政府、台灣農業、企業、消費者的5贏政策，希望縣政府包括所有農民都來牽成，給頂新一個機會和大家一起打拚。

(中國時報)