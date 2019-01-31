北大碩士探底 辭白領送外賣爆紅
在博士雞排、北大屠夫現象之後，最近一則名為〈一個北大畢業生決定去送外賣〉的文章在網路爆紅，文章發布5天，在大陸討論版「知乎」網站的討論量更突破百萬人次，隨著議題熱度不斷攀升，有人開始質疑作者撰文目的是消費北大、消費底層，但作者張根回應，他放棄北京的白領工作，是為了短暫逃離原來圈子步步緊逼的失敗感，再加上送外賣也無法當作固定職業，生活的焦慮與茫然無從解決。
擁有北京大學碩士文憑的張根，在文章指出25歲後發生很多變化，「我開始像我的父輩一樣脫髮、發福、健忘。我開始覺得每日坐在鮮亮的北京寫字樓裡，和當年在國營廠裡機械工作的老一輩沒有分別。我咀嚼明星的熱搜、緋聞、八卦，和老一輩喜歡背後說鄰居閒話也沒什麼分別。」
他認為在大城市工作，最後的結果就是成為社會中年男人，「父母把我供到大城市生活，但我並不比我的父母進步多少，想到這點，就覺得人生索然無味。」
為尋求人生突破，他在女友出國深造後，辭掉在北京的白領工作，開始當起外賣員，月薪在5000至6000元人民幣間，「穿上藍色制服的時候，我對著玻璃裡面的自己拍了張照片，心想：我現在已經來到了你告訴我的底層，你們還能把我怎麼樣。」
張根也提到，他嘗試過很多方法來擺脫焦慮，都不奏效，「（送外賣）是一種自殺式的方法」，但他認為無法讓社會來定義自己，計畫過完年後再找新工作；但被問起未來的人生規畫，他則說：「這是一個小祕密，情懷這種東西說出來就不是情懷了！」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。