北大碩士探底 辭白領送外賣爆紅

2019年01月31日 04:11 中國時報 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

在博士雞排、北大屠夫現象之後，最近一則名為〈一個北大畢業生決定去送外賣〉的文章在網路爆紅，文章發布5天，在大陸討論版「知乎」網站的討論量更突破百萬人次，隨著議題熱度不斷攀升，有人開始質疑作者撰文目的是消費北大、消費底層，但作者張根回應，他放棄北京的白領工作，是為了短暫逃離原來圈子步步緊逼的失敗感，再加上送外賣也無法當作固定職業，生活的焦慮與茫然無從解決。

擁有北京大學碩士文憑的張根，在文章指出25歲後發生很多變化，「我開始像我的父輩一樣脫髮、發福、健忘。我開始覺得每日坐在鮮亮的北京寫字樓裡，和當年在國營廠裡機械工作的老一輩沒有分別。我咀嚼明星的熱搜、緋聞、八卦，和老一輩喜歡背後說鄰居閒話也沒什麼分別。」

他認為在大城市工作，最後的結果就是成為社會中年男人，「父母把我供到大城市生活，但我並不比我的父母進步多少，想到這點，就覺得人生索然無味。」

為尋求人生突破，他在女友出國深造後，辭掉在北京的白領工作，開始當起外賣員，月薪在5000至6000元人民幣間，「穿上藍色制服的時候，我對著玻璃裡面的自己拍了張照片，心想：我現在已經來到了你告訴我的底層，你們還能把我怎麼樣。」

張根也提到，他嘗試過很多方法來擺脫焦慮，都不奏效，「（送外賣）是一種自殺式的方法」，但他認為無法讓社會來定義自己，計畫過完年後再找新工作；但被問起未來的人生規畫，他則說：「這是一個小祕密，情懷這種東西說出來就不是情懷了！」

(中國時報)