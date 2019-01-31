農牧業缺工 開放移工救急
勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組昨召開會議，針對酪農業、農業缺工問題，同意農委會提出的試辦方案，准許酪農業、農業外展引進移工試辦計畫，預計為期1年，最快7月上路，預計額度是400名。
根據2017年的農業人力調查，台灣農業長期缺工1.5萬人次、季節性缺工20萬人次。農委會輔導處農業人力發展辦公室執行祕書蔡佩君表示，曾針對酪農業開辦國內人力投入獎勵方案，提供名額54名、薪資加上津貼近4萬元，雖然一開始有90多人報名，經過訓練後真正進入農場的僅有20多人。後來平均3至5天就會有人離職，原因就是要清晨4點開始工作、9點下班，下午4點再工作的型態，還要接觸大型動物，工作比較辛苦。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠指出，基於本勞優先，申請者（各地農會）需先用合理薪資招募本勞，若經2至3周若仍未招募到人，才可申請移工；酪農業申請者要有4名本勞（含雇主）才能配1名移工，本勞合理招募薪資為2萬8千元；農業外展移工雇主為農會，本勞合理招募薪資尚待討論。
目前規畫養有80頭以上的農家為1個申請單位，需要登記有案、自然人，1個單位僅可配1名移工，全台額度最高配額是配400名移工。
農委會也申請農業外展移工試辦，由農會聘僱移工，分派到有需求的小農工作，移工的食宿、薪資由農會負責，農會再向有使用人力的農民收費。
(中國時報)
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