辦學思維要改 強化產學連結

2019年01月31日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

兩岸近年來陸續出現高學歷資優生「低就」從事藍領工作，台大政治系教授趙永茂認為，這個現象將會越來越嚴重，且在人文領域尤其明顯，兩岸頂尖大學相關科系碩博士生，不只難覓得理想的工作，大學教職更是一位難求，從高教角度出發，不只大學系所辦學要調整，要能與社會接連，社會對青年就業選擇理應尊重，不應以有色眼光看待。

趙永茂提到，兩岸高教學用落差嚴重，若以台灣經驗為例，連台大、政大等公立頂大都招不到博士生，主要是學生畢業難獲得對應工作，出路不易解決，不只高教政策需要改進，大學辦學思維也要改變，系所也要逐漸調整，好讓大學教育能與產業連結。

台大林姓碩士生說，多數公立大學碩博士生畢業後，都是計畫從事白領工作，選擇送外賣、賣雞排等，還是屬於社會中的「離群值」，「廣設大學把傳統加工業需要的人才都打掉了」，不只造成學歷貶值，青年就業還存在眼高手低的問題。

(中國時報)