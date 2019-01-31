風電每度漲回5.5元 全民多付1380億
為了穩住風能建置，經濟部昨定版的2019年再生能源躉購費率，離岸風電費每度收購升高為5.516元，比預告費率拉回7%。同時滿發時數上限增加到4200小時、原本取消的階梯式費率也恢復，對開發商訴求的三項計價全部給出善意回應。以今年將有5家開發商簽訂購售電合約(PPA)來說，全民電費支出將比預告版多出1308億元。
髮夾彎 恢復階梯式費率
經濟部次長曾文生昨主持記者會，更數度對業者喊話，表示未來台灣需要更多再生能源供應，台灣政府在推動離岸風電決心是清楚的，「不要輕言放棄」。
去年11月預告費率時，離岸風電從每度5.8元下修為5.1元，降幅12.7%，並訂滿發時數上限3600小時(超過上限要用較低價格收購)，取消「前高後低」階段式費率，引發離岸風電外商抗議，丹麥大廠沃旭更暫停本地供應商合約，甚至揚言撤資。
面對外商反彈，各界早預期政府最終將大幅調回費率，果不其然，昨天費率定版，5.1元拉高到5.5元，降幅一下縮減至5.7％。滿發時數年發電量要超過4200小時、4500小時，才各打75折、5折。階梯式費率也恢復，但費率稍降到前10年前每度6.27元、後10年4.1元。
太陽光電費率 經濟部也讓步
太陽光電費率部分，原本地面型也砍到3.7元，降幅逾12%，業者以將造成2萬人失業北上抗議，昨經濟部也讓步，順勢調高到4.1元，降幅縮減到4.3%。
對於離岸風電大幅拉回理由，曾文生解釋，主要是參採兩個重要元素，一是國內外海床基樁成本不一樣，需使用較貴的套筒式水下基樁，一是歐洲、台灣兩邊海象狀況不同，台灣施工期較短。
國產化成本 未直接對應算出
至於滿發時數調高，能源局局長林全能說明，之前3600小時是以現有苗栗兩支4MW風機資料做設定，但業者所使用多是較大的8MW風機，所以調回。有關業者負擔的國產化成本到底占費率多少？曾文生則說，這次國產化未直接對應算出來，因為國內正在形成階段，無法有明確依據。
離岸風電費率定調5.5元後，以今年將有沃旭、CIP、玉山能源、台電、中鋼等5家業者共3108萬瓩與台電簽訂購售電合約來說，20年保證收購下來，將比原本預告5.8元多出1380億元，由全民電費平均分擔。
(中國時報)
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