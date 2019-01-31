KKR478億元收購 老牌榮化下市

2019年01月31日 04:11 中國時報 彭暄貽／台北報導

位於小港區的李長榮化學工廠。(本報資料照片)

榮化、KKR國際投資機構宣布完成先前簽署的股份轉換協議，KKR將以現金支付榮化普通股股東每股56元（含息2.9元），收購榮化公開流通的股份，總市值高達478億元（15.6億美元）。完成股份轉換交易後，榮化即轉為一家私有化公司，30日起自證交所下市，結束41年的上市生涯。

榮化創設於1965年，在石化工業原料領域經營逾50年，是台灣老牌石化業者。生產包括甲醇、溶劑、電子級化學、塑膠、高性能橡膠等產品，但2014年發生高雄氣爆，致李長榮化工身陷巨額的賠償官司訴訟，這次透過KKR旗下亞洲第三基金（Asian Fund III）完成這項投資，也結束了在台41年上市生涯。

榮化強調，榮化企業總部將持續設在台北，並維持其在全球的經銷通路及在台灣、中國大陸及美國的製造廠。下市「只是逗點、不是句點」，經過改造重整，目標五年後重新上市，且以台股為優先，不考慮到大陸A股掛牌。

榮化董事長洪再興表示，很高興能與KKR成為長期夥伴，共同邁向下一個階段。KKR大中華區總裁楊文鈞指出，榮化為石化領域中真正具備市場差異化和績效的公司。KKR很榮幸能成為榮化堅強的後盾，透過在台灣和海外人才與設備的投資，來提升公司的策略和競爭力。

(中國時報)