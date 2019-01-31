腳本早寫好 配合演出虛晃一招

2019年01月31日 04:11 中國時報 王玉樹

昨天拍板的離岸風電費率，腳本幾乎是在各界「預料中」。經濟部果然大量採納開發商資料與意見，將原本砍掉12.7%費率壓縮到只有5.7%，積極挽留風電商態勢一點都不掩飾。這也預告今天將公布的因應公投能源配比，原本期待核電延役機率大為縮減。

這場離岸風電費之爭，從去年底一路吵來，佔據各大媒體版面，風電商嗆聲砍本土供應鏈合約，甚至揚言退出，期間也不斷拜會經濟部表達不滿。即使日前有本地鋼廠如實吐露「5.1元開發商還是有利可圖」，最終再生能源躉購費率審定會還是多數採納開發商提出的海文資料、氣象條件、風機運轉數據、施工條件，調回費率。

其實昨天的審定會，有不少委員覺得根據業者資料算出的5.5元太高，但在經濟部主導下，最終在讓業者「合理反映」成本大方向下，都予同意。重要的滿發時數上限，審定會也完全採納業者提供的丹麥8MW風機運轉數據，調高時數到4200小時，讓業者保有賺頭空間。

雖然去年公投廢除2025年非核家園期限，給予挑戰2成發電的再生能源喘息時間。但從這場幾乎照本宣科的費率戲碼演出來看，搭配經濟部次長不斷喊話開發商留下，政府設定的離岸風電時間絲毫未改，也讓公投火力發電減1%需要核能延役救援議題，可能被卡住或技術性縮小規模。

(中國時報)