風電商勉強接受 議約要等財務
離岸風電髮夾彎，躉購費率調高，風電外商紛紛以「有進步」、「勉強接受」給出正面回應。至於是否與本土供應商重新議約？業者表示可能壓縮國產商利潤，但得等詳細財務結構跑完才能確認。至於抗議動作最大的沃旭能源，至截稿前則以尚未接獲總部意見為由暫不回應。
一度因彰化縣政府卡關籌設許可的離岸風電商還有好消息，經濟部能源局長林全能說，彰化縣政府對風電籌設意見本月14日已回函，很清楚表達沒有任何意見，該局會趕在年前對開發商發出籌設許可。玉山能源、CIP(哥本哈根基礎建設基金)表示，拿到後預計農曆年後會與台電簽購售電合約，開始進行風場設計、發包，1、2年內拿到工作許可證，正式建置。
對費率調升，在彰化有彰芳、西島風場共600MW的CIP台灣區計畫總監許乃文回應「勉強接受」；與北陸電力在彰化合作海龍風場的玉山能源主管說：「有進步，覺得OK！」，但5.5元與原先計畫費率還是有落差，具體開發計畫是否不變，還要做詳細財務架構評估才能知道。
在國產化與本地供應鏈合作部分，玉山能源認為現有定版費率還是得回頭跟本地廠商重談，可能會壓縮到它們成本、營運利潤。許乃文指出，本土供應鏈採購項目，未簽約的，未來必須跟定案電價相配合，已簽約的，是否仍需要重新議約，CIP要等財務跑出來後才能決定。
恢復前高後低階梯式費率部分，玉山能源主管說：「這樣國內銀行比較有信心融資。」。就她們接觸就有7家銀行要求能源局恢復。對CIP說，根據它們試算，現金流前10年都是負的，要到第11年才會轉正，「怎麼可能有外界說賺飽，提早走人、出脫呢。」
(中國時報)
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