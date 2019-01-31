鴻海擬擱置威州LCD廠百億投資計畫
中國時報
蔡致仁／綜合報導
因美國勞工成本高昂和其他因素，鴻海考慮擱置在美國投資100億美元設立高階液晶面板廠的計畫，改以聘雇工程師和研究人員為主，而不是原先承諾的聘僱製造勞工。對此，鴻海集團30日晚間以英文發表聲明強調，鴻海仍致力於威州科技園項目，但不否認因應全球市場要調整，惟仍強調威州項目仍然是鴻海的優先事項。
去年4月，媒體首次捕捉到郭台銘現身白宮的鏡頭，到了去年7月、也就是3個月後，川普在白宮東廳、一向用來接待外國元首訪問美國的正式場地，為鴻海在美國投資8K面板廠召開記者會，美國總統川普十分開心鴻海的威斯康辛州將創造1.3萬個就業機會，這也是台資企業受美國總統邀請、還創下兩人同台在白宮召開記者會的首例。
路透引述鴻海董事長郭台銘的特助胡國輝的說法報導，鴻海重新考慮在美國大舉投資的做法，原因是在美國生產高階電視螢幕的成本很高。因為當地的勞力薪資相對高昂。他說：「以電視而言，我們在美國並未占有一席之地。我們無法競爭。」
胡國輝還表示，在大中華地區與日本生產LCD面板、運往墨西哥進行最終組裝、再把成品進口至美國，這樣的做法會更比在美國生產LCD面板的獲利更好，而這樣的供應鏈也較符合鴻海目前的「順暢、良好的商業模式」。
胡國輝指出，鴻海現在希望在威斯康辛州設立「技術中心」，由研究部門組成，搭配包裝與組裝部門。為工業、醫療照護與專業應用領域生產專門的科技產品。鴻海一開始曾表示，預期2020年底前會在當地聘雇約5,200人，不過內部消息人士說，現在看起來屆時只會聘雇近1,000人。
(中國時報)
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