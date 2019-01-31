勞動基金慘賠千億 藍要求立院監督

2019年01月31日 04:11 中國時報 周毓翔 、王思慧／台北報導 、王思慧／台北報導

勞動部今（31）公布最新勞保財務報告，而根據本報日前提前披露的財務報告，勞動基金去年10月慘賠新台幣上千億，國民黨中常委昨在常會臨時提案，除希望國民黨立法院黨團加強監督政府四大基金的操作情況，也將要求勞動部專案說明慘賠原因與改善方案。

2018年勞保收支短絀240億元，勞動基金更在去年10月虧損1227億元，導致勞保提前在7年後破產。勞動部勞動基金運用局表示，主因是市場劇烈波動，像是中美貿易戰持續升溫、英國硬脫歐議題等。不過國民黨中常委李昭平、呂學樟等10人昨在中常會上連署提出臨時提案，建議加強立法院黨團加強監督政府四大基金的操作情況。

國民黨中常委認為，在四大基金中，勞保基金績效最差，去年10月光1個月就賠掉1千億元，因此，希望國民黨立法院黨團能要求勞動部進行專案說明。

文傳會代理主委程美華表示，希望能夠探討為什麼會造成千億元的虧損金額，因為這個虧損金額已經到達2兆，大概是勞退2.5％左右的虧損金額，其實在基金的操作帳面，算是損失是很慘重的虧損，所以希望立法院黨團能夠對這件事。國民黨團書記長曾銘宗則透露下個會期會是監督主軸。

(中國時報)