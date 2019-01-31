狗年黯然封關 股民賠13萬
中國時報
黃琮淵／台北報導
台股農曆年封關表現
狗年台股黯淡封關，由於今年春節連假長達9天，股民抱股意願不高，讓封關日的台股行情頗為平淡，終場收9932.26點，全年跌掉489點，跌幅4.69％，總市值從雞年底的31.25兆元下滑至29.92兆元，以全台股民約千萬計算，每位股民在狗年平均賠掉近13萬元。
貿易戰拖累 抱股意願低
用「雞飛狗跳」形容狗年台股，可說是相當貼切。回顧去年雞年封關，當時收在10421.09點，以萬點之姿封關；狗年則遇到陸美貿易戰與蘋果手機銷售不佳的拖累，最長萬點行情失守，也無力挑戰前高，只能期待豬年。
從昨天的盤面上，反映出春節連假較長、就怕有變數，所以股民抱股的意願普遍不高，走勢開低走低，11時過後翻紅，震盪區間僅50點，基本上沒什麼動，指數維持在9900點之上，成交量未破千億，僅991.02億元。
豬年開紅盤 看歐美臉色
台股昨日封關後，要到2月11日才開紅盤，摩根投信執行董事葉鴻儒指出，豬年是否順利開紅盤，端視農曆春節期間國際情勢變化，包括陸美貿易戰爭進度、英國脫歐進展、美股財報表現等，將左右歐美股市表現，並進一步影響豬年的紅盤行情。
另一個觀察指標是上市櫃公司在景氣低氣壓下的表現，葉鴻儒說明，2月11日開紅盤後，各企業將公布元月營收，緊接著3月年報出爐、第二季上市櫃公司董事會召開宣布股利政策等，屆時高息股有望吸引資金率先卡位。
首季可留意遭錯殺個股
第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，由於提前備貨，以及上半年淡季因素，預期第1季企業營運仍處於打底階段，選股時可留意去年12月重遭到錯殺的個股，也可關注各國5G開台與AI人工智慧發展，5G、雲端、AI與車用電子都是不錯題材。
(中國時報)
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