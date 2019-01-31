味全董座提3大關鍵 駁下市謠言
味全遭傳「要被魏家下市」，不看好在台發展，味全第一時間就發重訊嚴正否認「重視並維護所有股東權益，並無下市計畫」，稍晚，味全董事長陳永清更親自發給員工一封信，勉勵「以實際行動打破謠言」，並再次強調不會下市。
味全董事長陳永清30日更親上火線接受本報獨家專訪，點出3大關鍵，駁斥味全下市謠言！他強調，一、董事會及經營團隊從來沒有討論過下市議題；二、先前長達10季虧損、股價剩1字頭都未曾考慮下市，何況目前獲利回升；三、自願下市門檻高，須3分之2股東同意，可能性相當低。
此外，針對近期傳出味全大量裁員、擬處分味全大樓、頂新魏家二代接班等傳言，陳永清也表示，目前兩岸味全營業額及獲利逐漸回升，人力需求也隨之提高，理應要增聘人員，怎會有裁員計畫；其次，近年味全陸續處分閒置資產，大量減債、減利息，財務壓力已大幅減輕，並無出售味全大樓換現金的必要。
另針對魏家二代接班之說，陳永清強調，據他掌握情況，大股東仍希望維持目前董事會運作模式，由獨立董事及公正第三者組成，並由專業經理人經營管理，因此，外界傳出大股東或二代意欲參與味全經營管理，並非事實！
事實上，受下市傳聞衝擊，味全30日早盤跳空大跌，爆量下殺，最低一度跌至20.75元，創2018年11月23日以來新低，單日成交量放大到5400多張，是前一日303張的近18倍，終場以21.15元作收，跌幅達5.79％，為近期罕見跌勢，陳永清認為，近期適逢味全高層人事異動，背後不排除有心人刻意操作。
(中國時報)
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