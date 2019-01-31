中職傳奇 恰恰 最後一舞

2019年01月31日 04:12 中國時報 陳志祥／台北報導

彭政閔 小檔案

中職球星、也是中信兄弟精神領袖彭政閔昨天揮淚宣布今年是他擔任球員的最後一年，今年9月29日將是他最後一場球賽；隨後整理情緒揮別台北驅車南下屏東，一路上他聽著張學友的歌曲，尤其「一路上有妳、苦一點也願意」的歌詞，不就是他最想告訴球迷的話！

哽咽宣布 季後將引退

「恰恰」彭政閔從2001年、22歲開啟職棒生涯以來，成為陪伴球迷的話題，因此昨天在記者會開場影片上，寫著「在球場上奮不顧身的總是用手中的球棒，帶給球迷驚奇與感動。」然而，天下無不散的筵席。

昨天彭政閔落淚宣布今年球季結束後，將卸下球員身分，往後他會繼續鑽研自己的專業，把所學奉獻給愛棒球的球員和球迷，再次謝謝大家的支持與肯定。

其實41歲的彭政閔不是擔心自己變老，而是擔心還沒成名的年輕球員跟著一起變老，他說：「體能沒有問題而是時間差不多了，這幾年看到年輕球員蠻有實力，很可惜，中職現在只有4隊，自己覺得時間到了。」

球迷不捨 揚言同進退

不少球迷捨不得恰恰離開，表明要與他「同進退」，認為恰恰不當球員就不再進場看球。恰恰說，他相信球迷都會支持肯努力在球場上付出的球員，中職還有很多這樣的球員，希望球迷也要持續關心中職球員。

淚別記者會後，恰恰開車南下春訓基地，離開台北反而讓他輕鬆，車上聽著張學友的歌，恰恰說，喜愛張學友是因為這是他的「青春記憶」，張學友正紅的時期是恰恰的青春期，青春年少認為張學友的情歌特別好聽。

尤其最愛張學友的「一路上有妳」，歌詞開頭「妳知道嗎？愛妳並不容易，還需要很多勇氣。是天意吧！好多話說不出去，就是怕妳負擔不起…」也許這也是球迷最想唱給恰恰聽的歌。

有始有終 再拚總冠軍

彭政閔念舊、重感情，他念念不忘第1年投入中職的景況，他表示，那一年是中職賭案最黑暗的時刻，球場上球員比球迷多，兄弟隊也在不看好下拿到總冠軍，開啟「二代象」3連霸，他會永遠懷念這個場景。

如今恰恰是最後一位走下職棒舞台的「二代象」成員，他微笑表示，二代象的最後一個球員要退休了！希望在自己球員生涯的最後1年，能夠再幫中信兄弟贏下一座總冠軍。

(中國時報)