模範球星 體會執教比耐性

2019年01月31日 04:12 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

「該來的總是會來！」中信兄弟看板球星「恰恰」彭政閔終於宣布最後一年再當球員，職棒生涯面對各樣「賭害」而百毒不侵，如今還是要面對的「賭注」，結束球員生涯後，他將投入教練工作，這是中職球星「留住晚節」的最大考驗！

因為教練工作做得好可以延續球員時期累積的名聲、做不好很快就出局，中職歷年多少知名球星一旦退出球員行列、轉為教練當上總教練後，適應不良造成「出師未捷身先死」，從此不再活躍於職棒舞台，最佳的例證是前兄弟象的「棒球先生」李居明。

彭政閔對於教練職務的「無情考驗」也有警覺，他表示，擔任球員需要「耐心」，不管打擊或投球都是等待「突如其來」的一顆球；當上教練就不一樣了，需要「耐性」，對於不同資質的球員，如何運用耐性教導到開竅。

近幾年，恰恰舉辦或參加各式棒球訓練營，指導棒球後輩打球，他說，這些訓練營讓他收穫滿滿，從中學到以前沒有接觸的東西。恰恰認為，一開始做不好才有進步空間，可以從錯誤中學習成長，像幼兒學走路，沒有人一開始就能走得好。

(中國時報)