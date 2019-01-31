美前官員籲 準備與陸打有限戰爭

2019年01月31日 04:11 中國時報 諶悠文／綜合報導

美國國防部前副助理部長柯伯吉29日在國會聽證會上說，大陸對台灣可能像俄羅斯對波羅的海一樣採取「既成事實」戰略，美國須做好與大陸發生「有限戰爭」的準備，台灣也應轉向發展「不對稱」戰略。

台灣應發展不對稱戰略

柯伯吉目前擔任新美國安全中心（CNAS）防務計畫研究主任。他出席聯邦參院軍事委員會聽證會時指出，隨著大陸軍力提升，美國軍事的壓倒性優勢漸流失，他尤其以俄羅斯對波羅的海國家虎視眈眈為例，認為大陸可能仿效俄國，以造成「既成事實」的理論來對待台灣。

柯伯吉說，大陸可能仿效俄國，例如俄國對烏克蘭曾派祕密武裝部隊「小綠人」滲透顛覆、採取強化反介入／區域拒止（A2／AD）戰略、致命與快速的機動軍力與戰略能力。

他坦言，美國必須正視自身的戰略規畫，美國若未與時俱進，有可能在戰爭時輸給陸、俄。2014年俄國迅速出兵占領克里米亞，以造成既成事實的方式改變現狀。

他說，美國也得做好跟陸、俄可能發生「有限戰爭」的準備，美方的戰略是要在戰爭一開始就有壓倒性優勢，另外，應對陸、俄的「既成事實」戰略，美國得要有新的作戰方針。柯伯吉稱，美國必須考量，在大陸攻擊台灣或俄國入侵波羅的海國家時，美國要如何在戰爭開始就取得決定性的優勢與勝利。

施壓誘因迫台承認一中

他提到，美國致力於避免台灣遭遇無端攻擊，但台灣在自主防衛上也應展現更堅定的承諾及嚴肅的態度，而蔡英文總統承諾增加國防開支，美國國會應鼓勵台灣兌現。他建議美國國會確保對台軍售常態化。

聯邦參議院情報委員會也舉行聽證會，國家情報總監柯茨、聯邦調查局（FBI）局長瑞伊、中情局（CIA）局長哈斯波等情報首長都出席，柯茨並提交《全球威脅評估》報告。

報告提及，自2016以來，北京已說服薩爾瓦多等6個台灣邦交國，轉與大陸建交，幾乎肯定北京將繼續施壓，並同步提供誘因，企圖迫使台北接受一個中國框架，最終由大陸管控，同時北京觀察美方反應，以作為評估美方對區域決心的指標。

FBI：全美都有陸經濟間諜

瑞伊在聽證會上說：「中國顯然是我們目前面臨最重大的反情報威脅。舉其中一個例子來說，全美56個分局幾乎全都有經濟間諜案要查。調查案件在過去3、4年間翻倍，或許不是所有案件，但幾乎所有的案件都與中國有關。」

(中國時報)