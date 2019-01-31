美售日陸基神盾 陸俄繃緊神經
美國政府29日批准以21億5000萬美元（約台幣66億7145萬元）的價格，出售2套日本政府決定引進的「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統給日本，據稱這2套系統的防禦範圍可覆蓋全日本。日本政府選定秋田、山口兩縣為部署候選地，可能引起當地民眾及大陸和俄羅斯的反彈。
美國國防部負責戰略、計畫和作戰能力的助理部長詹姆斯·安德森表示，川普政府對大陸日漸增加的導彈威脅非常擔憂，特別是大陸的超高音速技術。這位官員還強調，為了應對安全環境的變化，美國已經在著手加強區域防禦態勢。
日本為攔截彈道飛彈，海上自衛隊已在7艘艦船上部署了美國研發的神盾飛彈防禦系統，為了因應北韓的彈道飛彈，還要更進一步加強飛彈防禦系統，故決定引進「陸基神盾」等新裝備。
陸基神盾與神盾艦一樣，都是在大氣層外攔截飛彈的飛彈防禦系統，但陸基神盾比神盾艦更容易維持日常的警戒態勢，人員負擔也較少，低成本是其運用上的優勢。
美國這次開出21億5000萬美元（約2350億日圓）的定價是包括維修和技術指導費等，但比日本政府當初的估算高出許多。日本防衛省已在2019年度預算案中編列了1757億日圓作為部分購置經費。
日本計畫2023年度啟用陸基神盾系統，擬搭載日美共同開發的「SM3 BLOCK 2A」改良型攔截飛彈。陸上自衛隊位於秋田市的新屋演習場以及山口縣萩市阿武町的演習場已被選為部署候選地，都靠近日本海和東海。為尋求當地民眾的理解，防衛省2月下旬至3月上旬將到候選地調查雷達發出的電波對人體的影響。
(中國時報)
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