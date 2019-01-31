極地渦旋狂襲 全美DOWN到最低點

2019年01月31日 04:11 中國時報 蔡鵑如／綜合報導

未來數日內，美國4分之3人口都將經歷有紀錄以來最冷的寒冬。在明尼蘇達州的明尼亞波利斯，布拉克曼夫婦全副武裝包緊緊，走在滿是積雪的橋上。（法新社）

台灣今年暖冬但北美洲正遭逢從北極長驅直入的極地渦旋狂襲，從首當其衝的美國中西部，一路延伸到東北部，連南部各州都無法倖免於霸王級寒流的威力，全美籠罩在冷颼颼的破紀錄低溫中，已造成3人死亡，部分地區跌破攝氏零下40度，甚至比南極洲和阿拉斯加更冷。

所謂「極地渦旋」（polar vortex）係指來自南北兩極，反時針方向旋轉的低氣壓環流系統。位於五大湖區的芝加哥成為這波霸王寒流的中心，不但頓時凝結成大冰庫，更創下攝氏零下33度的史上最低溫，預計周四凌晨可能一舉下探至零下55度，比向來是冰天雪地代名詞的阿拉斯加，以及目前正值「夏季」的南極洲更加冷冽。南極的普里斯特里冰河30日高溫為零下14度，低溫零下21度，相較之下，小巫見大巫。

美國氣象當局預測，受波及的人口高達2.12億，從中西部的伊利諾、愛荷華，威斯康辛、向東延伸到紐約州和緬因州，向西延伸到達科塔、蒙大拿州，向南到阿拉巴馬和喬治亞州。也就是說，全美將近4分之3人口，在未來幾天內都得被迫體驗這波號稱有紀錄以來最強寒流。

美國有線電視新聞網（CNN）氣象預報員亨南指出，「這堪稱一個世代以來最寒冷一波空氣，更可怕的是，最糟的天氣還在後頭。」國家氣象局警告，這波寒流極其危險，威脅數千萬人生命，民眾應盡量避免出門，因為刺骨寒風助長的風寒效應，超低溫動輒零下50到60度，即使只暴露在外5分鐘，就可能嚴重凍傷。

伊利諾、密西根和威斯康辛州都已宣布進入緊急狀態，警告周五前氣溫都難以回升，中西部各城市已紛紛開放收容所，供街友和無暖氣設備的民眾避寒。另外有多州政府部門及企業停工，學校停課。由於冬季風暴牽連甚廣，空中交通大亂。29、30日兩天，全美累積取消了近3千個航班，其中芝加哥起降的班次就占了一半，而美式足球超級盃2月3日就要在亞特蘭大登場，航班因天候取消，也讓球迷叫苦連天。

氣候變遷不但帶來破紀錄低溫，也加劇全球暖化。據最新一期的《自然通訊》期刊，美國科學家在實地採集北極群島的巴芬島（隸屬加拿大）植物與岩石，並經過分析後警告，當前北極的暖化程度，已超越11萬年前，未來幾個世紀，融冰的趨勢只會持續且愈來愈嚴重。

(中國時報)