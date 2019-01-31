委國禁瓜伊多出境 凍結資產
不屈服美國制裁，委內瑞拉政府拿反對派領袖瓜伊多開刀。委內瑞拉最高法院29日向瓜伊多祭出旅行禁令，凍結他的資產。美國則威脅馬杜羅，表示會有嚴重後果。但馬杜羅反嗆稱，如果美國繼續插手他國事務，將在拉美製造出第二個越南。他並表示，絕對不會屈服歐盟的最後通牒，不會在近期重啟大選。
馬杜羅30日在一段約4分鐘的講話影像中，指責美國總統川普和「一群極端分子」企圖推翻他，取得委內瑞拉的石油，與對付伊拉克和利比亞如出一轍。另外，馬杜羅30日在俄羅斯新聞社（RIA）專訪時宣稱，美國已經動員哥倫比亞和委國黑幫暗殺他。不過，他仍然願意在國際調停者參與下，與反對派對話。
瓜伊多宣誓為臨時總統，已獲美國、加拿大和拉丁美洲多國承認。美國國務院29日表示，已經授權瓜伊多使用紐約聯邦儲備銀行及其它受美國保護之銀行持有的委內瑞拉資產，包括委內瑞拉政府和中央銀行的帳戶，以防馬杜羅掏空國庫。
但馬杜羅掌握包括國防部長在內等軍方最高將領支持，權位仍然穩固。馬杜羅指控瓜伊多受美國指使發動叛變，效忠他的最高法院29日宣布，批准檢察總長薩博的要求，對瓜伊多祭出旅行禁令，並凍結他的銀行帳戶。
最高法院進一步指出，將對瓜伊多進行初步調查。此舉顯然意在報復美國制裁委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）。
(中國時報)
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