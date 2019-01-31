梅伊獲重啟談判授權 歐盟拒談
英國國會下議院29日通過脫歐協議兩項修正案，修改了「愛爾蘭邊境保障措施」的內容，以及阻止英國在無協議下脫歐。首相梅伊宣稱她獲得與歐盟重新談判的授權，將努力與歐盟達成國會願意支持的協議，然而歐盟當即強硬表示，不會再與英國談判。
英國下議院29日就脫歐協議7個修正案進行表決，其中保守黨議員布雷迪所提、移除愛爾蘭邊境保障措施，以「替代安排」取代的修正案，獲317票支持、301票反對得到通過；而保守黨前內閣大臣施佩文（Dame Caroline Spelman）所提阻止英國在無協議下脫歐，以318票對310票獲得通過；另5個修正案則被否決。
梅伊送交下議院的脫歐協議，其中「愛爾蘭邊界保障措施」遭到保守黨脫歐派議員強烈反對。該措施目的是保障英歐協商新貿易關係期間，愛爾蘭與英屬北愛爾蘭間不會出現「硬邊界」，但卻會造成英國脫歐後，北愛仍留在關稅同盟內，導致英國出現「一國兩制」。
本月15日，下議院否決了英國政府與歐盟達成的脫歐協議。29日的投票結果顯示，「保障措施」是讓下議院多數議員拒絕支持脫歐協議的關鍵。修正案通過之後，梅伊表示會盡最大努力，與歐盟達成國會願意支持的協議。然而歐盟立刻表明不會與英國重新談判，歐洲理事會主席圖斯克表示，他們的計畫裡沒有重新談判，先前達成的協議仍是最好、也是唯一能讓英國離開歐盟的方案。
圖斯克說，「保障措施」是脫歐協議的一部分，由於脫歐協議不能重談，保障措施因此也不能重談。圖斯克的說法也得到愛爾蘭政府支持。
距離3月29日脫歐期限只剩2個月，英國與歐盟若無法解決上述僵局，英國脫歐極有可能延期。
(中國時報)
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