陸美貿易談判 美媒潑冷水

2019年01月31日 04:11 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美高階代表30日起在華府舉行貿易談判，儘管美國財政部長穆努欽日前預期談判將取得重大進展，不過美媒認為，外界不應期待雙方能夠達成重要協議。

重要議題 立場兩極

談判前夕，美財長穆努欽28日在白宮表示，他預期談判將取得重大進展，29日他接受福斯財經網訪問時又宣稱，大陸若做出足夠的讓步，美方可能取消所有關稅。《華盛頓郵報》則發表社論表示，美國應該利用機會逼迫大陸做出結構性改革。

不過媒體引述美國政府官員和知情人士的話說，陸美雙方對於一些重要議題，立場仍南轅北轍。目前並無跡象顯示陸方願意滿足美方保護智慧財產權以及停止強迫技術轉讓等方面的要求，而華府所提陸方應進行經濟結構改革，雙方更存在巨大分歧。

起訴華為 無利談判

美方內部原本就意見不一，仍在爭論如何進行談判，對於將要登場的談判，也沒有做好充分準備。財長穆努欽傾向與陸方達成某種協議，但其他人，包括負責談判的貿易代表萊海澤，立場依舊強硬。此外，川普總統難以預測，導致決策混亂。而美方在這時起訴華為及其財務長孟晚舟，更是對談判氣氛毫無助益。

為展現白宮對這次談判的重視，川普總統料將接見大陸首席談判代表副總理劉鶴。《華爾街日報》29日報導，陸美恢復高階貿易談判，川普的壓力也越來越大，要求達成協議的呼聲不斷高漲。經濟學者指出，對中國大陸貨品加徵關稅，不足以彌補聯邦政府局部停擺帶來的廣泛影響。

川普壓力 越來越大

英國媒體則報導，大陸承諾會增購美國產品，縮減兩國間的貿易逆差，但知情人士宣稱無法保證大陸會兌現承諾。美中貿易全國委員會高級副總裁恩尼斯（Erin Ennis）表示，他們並不對談判出現突破抱太大期望。有些前美國財政部門的官員認為，大陸不可能輕易接受徹底改變經濟結構的協議。

(中國時報)