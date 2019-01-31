美提引渡孟晚舟 陸促加放人
美國司法部正式控告大陸華為及其財務長孟晚舟後，孟晚舟於加拿大時間周二（29日）早上在卑詩省出庭應訊，商討其保釋條件。孟晚舟尋求恢復一名地產經紀的擔保人身分獲准；由於美國正式提出引渡要求，孟晚舟下次出庭時間延後一個月至3月6日早上10時。她的法律團隊亦獲准擴充。
綜合媒體報導，加司法部周二發聲明指，孟晚舟尋求更改其保釋令中一個擔保人的名字。據了解，原來的五組擔保人包括兩名華為員工及他們的家人、一名鄰居、負責確保孟晚舟遵守保釋條件的Lions Gate保安公司行政總裁法勒（Scot Filer），另還有房地產經紀Robert Cheng，他原擬抵押其價值180萬美元的房子，但之後房價下跌，改由孟晚舟的丈夫劉曉棕繳付保釋金。孟晚舟現尋求恢復該經紀的擔保人身分，獲法官批准。
報導稱，加司法部發言人麥克努德早前稱，法院將決定是否考慮及接受該替代的擔保人；又指當局同意有關申請，發出原本的保釋令時已在預料之內。據報，由於美國正式提出引渡要求，孟晚舟下次出庭時間延後一個月至3月6日早上10時。她的法律團隊亦獲准擴充。
孟晚舟的律師周二表示，孟晚舟不應成為陸美關係下的「人質」；又指孟晚舟深信自己的清白和司法系統，沒有尋求放寬保釋條件。
大陸電信設備大廠華為近來引起國際資安疑慮，行政院3月底擬提出大陸科技產品黑名單，原定今天公布「處理原則」，但行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，這項處理原則因涉「適用範圍」、「對國安影響」及「對產業發展影響」需審慎評估，例如國營事業要不要納入還未確定，若明天還是來不及，最慢有可能延至年後對外公布。
針對行政院將要公布的這分大陸品牌黑名單，大陸國台辦發言人馬曉光30日在例行記者會中表示，大陸堅決反對民進黨當局這類出於政治目的破壞兩岸正常經貿合作的作法。
馬曉光說，在當前兩岸經貿往來日益密切的背景下，此舉不僅損害大陸企業的利益，也將嚴重損害台灣消費者以及台灣很多供應鏈廠商的利益，進而影響台灣自身經濟發展。這種製造鴻溝、傷害台灣民眾權益的作法不得人心。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範