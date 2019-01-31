美提引渡孟晚舟 陸促加放人

2019年01月31日 04:11 中國時報 陳柏廷 、 張理國 、 游昇俯 、 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

華為財務長孟晚舟於加拿大時間29日早上在卑詩省出庭應訊。（美聯社）

美國司法部正式控告大陸華為及其財務長孟晚舟後，孟晚舟於加拿大時間周二（29日）早上在卑詩省出庭應訊，商討其保釋條件。孟晚舟尋求恢復一名地產經紀的擔保人身分獲准；由於美國正式提出引渡要求，孟晚舟下次出庭時間延後一個月至3月6日早上10時。她的法律團隊亦獲准擴充。

綜合媒體報導，加司法部周二發聲明指，孟晚舟尋求更改其保釋令中一個擔保人的名字。據了解，原來的五組擔保人包括兩名華為員工及他們的家人、一名鄰居、負責確保孟晚舟遵守保釋條件的Lions Gate保安公司行政總裁法勒（Scot Filer），另還有房地產經紀Robert Cheng，他原擬抵押其價值180萬美元的房子，但之後房價下跌，改由孟晚舟的丈夫劉曉棕繳付保釋金。孟晚舟現尋求恢復該經紀的擔保人身分，獲法官批准。

報導稱，加司法部發言人麥克努德早前稱，法院將決定是否考慮及接受該替代的擔保人；又指當局同意有關申請，發出原本的保釋令時已在預料之內。據報，由於美國正式提出引渡要求，孟晚舟下次出庭時間延後一個月至3月6日早上10時。她的法律團隊亦獲准擴充。

孟晚舟的律師周二表示，孟晚舟不應成為陸美關係下的「人質」；又指孟晚舟深信自己的清白和司法系統，沒有尋求放寬保釋條件。

大陸電信設備大廠華為近來引起國際資安疑慮，行政院3月底擬提出大陸科技產品黑名單，原定今天公布「處理原則」，但行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，這項處理原則因涉「適用範圍」、「對國安影響」及「對產業發展影響」需審慎評估，例如國營事業要不要納入還未確定，若明天還是來不及，最慢有可能延至年後對外公布。

針對行政院將要公布的這分大陸品牌黑名單，大陸國台辦發言人馬曉光30日在例行記者會中表示，大陸堅決反對民進黨當局這類出於政治目的破壞兩岸正常經貿合作的作法。

馬曉光說，在當前兩岸經貿往來日益密切的背景下，此舉不僅損害大陸企業的利益，也將嚴重損害台灣消費者以及台灣很多供應鏈廠商的利益，進而影響台灣自身經濟發展。這種製造鴻溝、傷害台灣民眾權益的作法不得人心。

(中國時報)