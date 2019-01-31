福建將與金馬能源共享

2019年01月31日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

繼金門與晉江去年通水後，福建省委省政府29日表示，計畫透過海底電纜的方式，從廈門向金門，從福州向馬祖供電。大陸國家電網福建公司董事長、黨委書記陳修言表示，根據國家電網公司、福建省委省政府部署，已完成福建沿海地區向金門、馬祖聯網供電方案的論證和容量準備，一旦聯網工程實施，即可供電。

陳修言表示，國家電網公司對盡早實現向金門、馬祖通電高度重視，迅速組織力量，以最短時間完成有關資料的收集，並完成供電方案的論證。

陳修言強調，方案綜合考慮金門、馬祖當前狀況及遠期發展需要，計畫以柔性直流輸電技術，通過海底電纜的方式，分別從廈門翔安地區向金門供電、從福州連江縣向馬祖供電。其中，廈門市翔安區大嶝島與金門電網聯網工程，設有220千伏迎賓變電站及換流站等設備。

金門縣長楊鎮浯29日帶團訪問福建省政府，他在臉書發文稱，會談時金門方面提出有關旅遊、金酒、海域環境治理及新四通等議題，福建省委書記于偉國也針對各議題做了「有感」回覆，其中有一條就是「檢疫標準、物流發展、能源共享、交通聯繫等，福建省也都願意一起來努力」。

(中國時報)