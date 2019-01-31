福建中轉返台 水陸無縫接駁
中國時報
藍孝威／綜合報導
下周就是農曆春節，大陸已展開春運工作。大陸國台辦發言人馬曉光30日在例行記者會中表示，台灣民眾若經福建中轉回台灣，大陸已強化水、陸無縫接駁，為台胞返鄉提供便利服務。針對近期台灣海關在入境時嚴查大陸赴台旅客攜帶肉製品，以防堵非洲豬瘟病毒進入台灣，大陸也加強對旅客宣導。
馬曉光表示，福建省是台胞返鄉過年的重要中轉地，預計閩台海上客運量將達到22萬人次，與去年同期相比增長3％。廈門航空除了執行每周72班往返閩台的固定航班外，還特別增加了110班由廈門、福州、泉州、杭州、長沙到台北、高雄的加班機，將新增超過1萬人次的運力。
此外，近期台灣海關在入境口岸嚴查大陸赴台旅客攜帶肉製品，以防堵非洲豬瘟病毒進入台灣，甚至有陸客因未繳罰款而被拒絕入境，馬曉光表示，陸方也對往來兩岸旅客加強宣導，大陸民航部門已經通知執飛兩岸航線的航空公司，加強豬肉製品的管控。
馬曉光表示，大陸文化和旅遊部在官網「出行提示」欄目上發布了提醒大陸旅客勿違規攜帶肉製品入台的旅遊提醒。海關總署、交通部也加強了對口岸出入境的宣傳及查驗，大陸願意積極努力，把這件事情做好。
此外，兩岸民間和經貿往來熱絡，馬曉光表示，陸方已多次表明，只要對兩岸關係性質和兩岸城市交流性質有正確認知，大陸願意與台灣更多的縣市開展交流合作，一起增進兩岸同胞的親情和福祉。
近日，高雄至福建平潭快輪首航，高雄市長韓國瑜表示願意到大陸進一步商談合作，台中市長盧秀燕日前也到香港洽談水果經港銷往大陸事宜。廈門和金門兩地29日再次對接，圍繞「應通盡通」提出了新一年深化「廈金共同生活圈」的建設。根據經濟部統計處上周發布的外銷訂單數據顯示，大陸及港澳訂單數額總計1302.3億元新台幣，創歷年新高，比2017年上升了6.2％。
(中國時報)
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