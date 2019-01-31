江丙坤追思會 子女憶父勇於承擔

江丙坤先生子女江俊宏（左起）、江俊德、江素華代表家屬與所有至親好友細數江丙坤先生所留下的美好回憶，並致上最深的感謝。（中國信託金控提供）

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中國時報
／台北報導

海基會前董事長江丙坤去年底逝世，三三企業交流會、兩岸企業家峰會等單位昨日上午共同舉辦追思紀念活動，現場政商要角冠蓋雲集。會上除頒布黨旗證書，宣讀總統褒揚令，也口述各界唁電。長子江俊德會上哽咽表示，「父親一向勇於承擔責任、樂於助人，一生可用『奇緣此生、豐富圓滿』來形容」，「對父親一生的成就感到驕傲」。

江丙坤去年12月10日逝世，享壽86歲。為緬懷江丙坤一生行誼，三三企業交流會、兩岸企業家峰會、台灣經濟研究院、台日商務交流協進會、海峽兩岸經貿文化交流協會等單位，昨日上午在台北國際會議中心共同舉辦追思紀念活動，各界政商要角雲集。

出席政要，藍營包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席連戰伉儷、吳伯雄、前副主席蕭萬長夫婦等人；綠營包含海基會前董事長洪奇昌、海基會副董事長姚人多等人。

據悉，會前全體靜默1分鐘，會上指出江丙坤在台灣經貿發展史、兩岸關係史上，都有舉足輕重的地位。除頒布黨旗證書，也宣讀總統褒揚令、播放覆旗榮典影片，並口述各界唁電，隨後還有黨政人士、日本嘉賓與企業友人追憶。

追思會上，江丙坤子女上台向現場貴賓致意，長子江俊德回憶起父親的一生，不禁難過落淚。他哽咽表示，「父親一向勇於承擔責任、樂於助人，倉促離開人世，不曉得有什麼未完成遺憾，這一個多月來我們子女檢視他人生軌跡，相信父親的一生可用『奇緣此生、豐富圓滿』來形容。」

前台積電董事長張忠謀表示，與江丙坤是多年朋友，江丙坤為台灣做了很多貢獻，紀念會「非來不可」。三三企業交流協會理事長許勝雄表示，難忘江一輩子為企業界打造友善的經營環境，協助企業往前邁進，「他就像菩薩一樣有求必應」。

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明也專程來台致意，他表示，一手推動三三會的江丙坤，是台灣政經界知日派的第一把交椅，是台日之間的橋梁，為了台日經濟關係的發展竭盡其力。

(中國時報)

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