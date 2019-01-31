殺牙醫判無期 家屬情何以堪

2019年01月31日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

王姓牙醫師的妻子在30日一審宣判時，寫下給丈夫「一封來不及讀的情書」。（林欣儀攝）

患有思覺失調症的賴姓男子因與妹妹長期有嫌隙，去年5月，闖入妹妹工作的牙醫診所，持刀砍傷櫃台、護理人員，又砍死王姓牙醫師，台中地院昨將賴男判處無期徒刑、褫奪公權終身，且執行後須監護5年。牙醫師的妻子表示，判決結果與期待有落差，但仍感謝司法還被害人遲來的正義。

「他（賴男）說要去地下向丈夫認錯，但我丈夫已經到西方極樂世界了，如何道歉？」到庭聆判的王妻語氣激動地說，希望丈夫的犧牲沒有白費，讓社會有更多正義，最無法接受的是，嫌犯到現在都不認錯！

王妻盼夫犧牲沒白費

她說，判決結果帶給家屬少許安慰，但無論再怎麼判，丈夫都回不來，不在意判決結果，更希望知道，若賴男哪天服刑期滿，政府要如何預防他再犯罪？「這樣不認錯的人，政府還給他假釋機會，讓我們情何以堪？」

賴姓男子去年5月24日下午2點多，持刀闖入位於台中南區的牙醫診所，先砍傷羅姓櫃台人員，正要衝進櫃台之際，遭羅女拿椅子抵抗，沒想到，賴轉向衝入診間、持刀砍殺翁姓護理人員胸部，導致翁女重傷，走向櫃台的王姓牙醫師也遭砍多刀致死。

患精神疾病依法減刑

檢方去年7月依殺人等罪將賴男起訴，並以他坦承犯行，但沒對自己的行為表達悔意或賠償彌補，請求「量處適當之刑」。

台中地院認為，賴患精神疾病，有妄想、與現實脫節等情況，且曾在多家醫院就診，犯後接受草屯療養院精神鑑定，顯示他邏輯似是而非，且有偏激、多疑及被害意念，考量他犯案時受病況影響，辨識行為違法能力降低，依刑法第19條減刑。

法官考量賴犯案時心神狀態減弱，但在犯案時無視被害人傷重，仍折返2度刺殺、殺意甚堅，判他砍傷羅、翁2人刑責分別為10年、13年徒刑，預備殺妹妹判1年6月，殺死醫師判無期徒刑，且因賴患病、有自行停藥紀錄，執行後仍須接受監護5年。全案可上訴。

(中國時報)