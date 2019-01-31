政院前鳴槍 四海幫眾辯好玩

2019年01月31日 04:11 中國時報 謝明俊 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

4名男子昨清晨到大安區酒店喝完酒後，開車行經行政院大門前時，竟藉酒壯膽拿出道具槍對空開了1槍示威，並驚動府院高層追查是否為國安事件。警方循線逮捕4人，查出他們疑有四海幫背景，並起出作案道具槍、子彈等，嫌犯辯稱只為好玩開槍，被依恐嚇公眾罪嫌送辦，檢方複訊後，分以3至5萬元交保。

警方調查，開槍的嫌犯是24歲簡廷衛，曾有妨害公務、毒品等前科，他和同夥施漢陽、曾家威、吳尊賢等人，昨凌晨在忠孝東路四段1家酒店喝酒，清晨6點埋單離去，由沒喝酒的吳尊賢開車。

車子行經行政院門前，4嫌在車上打鬧鼓譟，簡嫌手上剛好把玩一把道具槍，就把車窗搖下，對空開了1槍，隨即加速逃離，4嫌並刻意在市區繞了1個小時後，才到萬華旅店開房間休息。

當時值勤的保六總隊吳姓隊員聽到槍聲，趕緊走出查看，在內側車道找到1枚道具槍彈殼。中正一分局獲報，動員前往現場封存彈殼送驗，並調閱監視器畫面，鎖定白色賓士車，以車追人。

由於嫌犯刻意繞路製造斷點，警方派員到施姓車主住處附近搜捕，幸運地在旅店前路邊看到該輛賓士車，進而查出4嫌步入旁邊旅店。警方向旅店詢問，證實4嫌仍在房內，並已準備退房，警方衝進房內逮人，隨即在賓士車上起出作案道具槍、道具槍子彈36發，以及2把刀械。

4嫌辯稱，只是一時好玩才開槍，但警方認為他們故意挑戰公權力，訊依恐嚇公眾罪嫌移送北檢偵辦。

(中國時報)