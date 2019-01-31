來不及讀的情書 悼亡夫 哀政府

2019年01月31日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

「雖然你已遠行天上，我還是每天早上對著你帥氣的相片問候…」發生在去年5月間、台中市王姓牙醫遭殺害案，王男的妻子在此案一審判決這天，寫下一封「來不及讀的情書」，在1200字的內容中，除闡述面對判決的沉重心情、夫妻濃厚情感，更呼籲政府重視精障犯罪問題，別讓丈夫白白犧牲。

「王先生，早！」無法寄到的情書用夫妻間日常問候開頭，王妻在信件中告訴丈夫，「我非常榮幸嫁你為妻，你為人敦厚善良、孝順父母長輩…」甚至連自己的父親都認為「女婿比女兒更好」，也強調眼中的丈夫是不與人結怨、不與人爭功的老三哲學。

王妻寫道「砍在丈夫頸部那刀9公分深的刀，就像砍在我的胸口，是一輩子的痛！」堅信「天地有情，我們必有重逢之時」。

除寫下情書，王妻在犯保協會陪同下說出想法，在7分鐘的講話中，幾度語帶哽咽地說，凶嫌患有思覺失調症，卻自行停藥，政府追蹤控管他病情穩定，但此案發生後，犯嫌精神鑑定結果顯示他長期妄想不斷、隨時可能再犯，「想請問政府，這麼大的落差，小老百姓應該相信誰？」

她提出6大建議，包括精障人士的分級照護應專業、訪視人員的權力與辨識專業、對高風險者的特殊照顧、落實社會公平正義原則及對精神鑑定應更周全。她說，小燈泡事件發生後，蔡英文總統曾允諾要補社會破洞，懇請總統兌現承諾！

(中國時報)